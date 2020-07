Der 17. Juli ist auch Welt-Emoji-Tag. Diesen Anlass nutzen nun sowohl Apple als auch Google um nun die aktuellste Erweiterung des diesbezüglichen Angebots auf ihren mobilen Betriebssystemen vorzuzeigen.

Details

Mit dem Update auf Emoji 13 kommen 117 neue Einträge zum Angebot an Minigrafiken hinzu, in Summe sind es damit bereits rund 3.300 Stück. Die Neuerungen reichen von einem Ninja über Bubble Tea bis zur Babuschka. Dabei zeigt sich auch jeweils der unterschiedliche grafische Stil der beiden Betriebssysteme: Während Google die Emojis bewusst simpel hält, neigt Apple zu einem detailreichen und plastischen Stil.

Einige der neuen Emojis in der Apple-Version. Grafik: Apple

In dem Angebot für Android versteckt sich zudem ein kleines Geschenk an echte Fans: Auf Wunsch vieler ist Google nämlich beim Schildkröten-Emoji wieder auf eine frühere Version zurückgekehrt – und zwar jener aus dem Jahr 2013, um genau zu sein. So mancher Android-User hatte beklagt, dass die zuletzt genutzte Ausführung viel Charme des Vorgängers verloren hatte. Google betont zudem, dass man zahlreiche bestehende Emojis angepasst hat, damit sie besser mit dem Dark Mode von Smartphones harmonieren.

Die neue Emoji-Generation soll mit den jeweils kommenden Versionen von Android und iOS Einzug halten – also Android 11 und iOS 14. Deren Veröffentlichung wird jeweils für September erwartet.

Die neuen und überarbeiteten Emojis in der Google-Version – samt dem Publikums-Liebling, der älteren Schildkröte.

Gboard

Google hat aber noch eine zweite passende Ankündigung parat: Künftig gibt es bei Gboard nämlich eine eigene Emoji-Leiste, die über den anderen Zeilen der Bildschirmtastatur platziert wird. Damit will man den Zugriff weiter vereinfachen. Diese Funktion ist bereits in der aktuellen Android-Beta für Gboard enthalten, in die stabile Version soll sie in den kommenden Monaten einfließen, heißt es vage. (red, 17.07.2020)