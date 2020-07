Kate Winslets skeptischer Blick gilt Johnny Depp. Der muss sich ihr Vertrauen erst einmal verdienen: "Wenn Träume fliegen lernen", 20.15, Arte. Foto: Miramax Films

9.00 SERIENKLASSIKER

Der Sonne entgegen Die Serie für die Corona-Ferien: Erwin Steinhauer, Heinz Petters, Ulli Faulhaber und Raffael Wilczek gingen als ungleiche Freunde Mitte der 1980er-Jahre ins jugoslawische Inselparadies. Von Valun auf Cres aus erfüllten sie so manchen kleinbürgerlichen Traum vom "Irgendwann bin i dann duat"-Sein. Sechs Folgen. Bis 15.15, ORF 3

20.15 SCHÖN SIND SIE SOWIESO

Wenn Träume fliegen lernen (Finding Neverland, USA/GB 2004. Marc Forster) Fantastischer Märchenfilm, der sich auf die Spuren Peter Pans begibt: Wohlfühlfernsehen mit Kate Winslet und Johnny Depp, das in romantischen Herzen für wohliges Klopfen sorgen sollte. Kein guter Film, aber zwei Schauspieler, denen man gerne zuschaut. Bis 21.50, Arte

20.15 GLÜCKSJÄGER

Nichts zu verlieren (D 2017, Wolfgang Murnberger) Die zwei Kleinganoven Tom (Christopher Schärf) und Richy (Georg Friedrich) wollen sich mit einem letzten Coup aus Europa ins tropische Paradies absetzen. Die Sache geht blöderweise schief. Auf der Flucht kapern sie einen Reisebus. Die Insassen sind als Teilnehmer einer Trauerreise mit der Verarbeitung eines großen Verlusts beschäftigt. Es wird viel geweint an Bord. Die Gründe sind allerdings recht verschieden. Bis 21.45, One

21.50 ILLUSIONEN

Mulholland Drive (USA/F 2001. David Lynch) Ursprünglich fürs Fernsehen konzipiert, führte David Lynch mit Mulholland Drive fort, was ihm schon mit Twin Peaks gelang: der Eintritt in ein Universum voller Spiegelungen und Brechungen, der Doppelungen und Verwandlungen. Wieder einmal sind die Dinge nicht, was sie scheinen. Bis 0.10, Arte

23.15 ELIZABETH T. SPIRA

Alltagsgeschichte: In einer kleinen Konditorei Sei es in der noblen Innenstadt oder in der Konditorei um die Ecke, die Wiener Seele braucht ihren Kaffee mit Kuchen. Dass es sich während des süßen Vergnügens perfekt über die wichtigen Dinge des Lebens sinnieren und dabei noch ein Gstanzl singen lässt, versteht sich von selbst. Bis 0.00, ORF 2

23.35 KULTURMAGAZIN

ttt – Titel Thesen Temperamente Themen: Digitalsteuer und soziale Gerechtigkeit:. / Wie Last of us 2 die Regeln der Unterhaltungsindustrie umkrempelt. / Über künstliche Meere in der Sahara und vollvernetzte Städte: Niklas Maaks Roman Technophoria. Bis 0.05, ARD

0.05 FILMBIOGRAFIE

Mandela: Der lange Weg zur Freiheit (Long Walk to Freedom, GB/ZAF 2013, Justin Chadwick) Erst als Aktivist im Kampf gegen die Apartheid, nach 27 Jahren Haft auf Robben Island, schließlich in Freiheit gefeierter Staatspräsident von Südafrika und Friedensnobelpreisträger: Nelson Mandela (1918-2013). Visuell beeindruckendes Drama mit gelungener Verkörperung Mandelas durch Tausendsassa Idris Elba. Sehenswert! Bis 2.25, ARD