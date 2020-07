Mehr als 100 Corona-Impfstoffe sind gerade in Arbeit – die ersten könnten schon Ende des Jahres kommen

Die Milliarden-Dollar-Spritze: Eine Impfung könnte der Pandemie ein Ende setzen. Foto: imago images/Future Image

In Österreich gibt es wieder mehr Corona-Infektionen, und Gesundheitsminister Rudolf Anschober liebäugelt damit, die Maskenpflicht wieder einzuführen. Lockerungen aussprechen, Lockerungen zurücknehmen, wieder lockern, wieder nachbessern – so wird es wohl die nächsten Wochen und Monate weitergehen. So lange, bis es eine Corona-Impfung gibt. Klaus Taschwer vom STANDARD hat den Überblick über das aktuelle Rennen um einen wirksamen Impfstoff gegen Covid-19. Den Podcast hören Sie hier.



Einen Artikel zu dem Thema finden Sie am Samstag im STANDARD. (red, 17.7.2020)

