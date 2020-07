Mit der aws-Überbrückungsgarantie erhalten Ein-Personen-Unternehmen (EPU) und kleinere und mittlere Unternehmen Sicherheiten in Höhe von 100 Prozent für einen Betriebsmittelkredit bei einer Bank. Foto: APA/BARBARA GINDL

Wien – Kleinunternehmen in Schwierigkeiten können nun auch eine Überbrückungsgarantie mit Staatshaftung bis zu einer Kreditsumme von 500.000 Euro erhalten. Die Garantie-Beantragung bei der staatlichen Förderbank aws ist ab morgen, Samstag, möglich.

Die Antragstellung muss vom Unternehmen und der finanzierenden Bank gemeinsam beim aws erfolgen. Mit der aws-Überbrückungsgarantie erhalten Ein-Personen-Unternehmen (EPU) und kleinere und mittlere Unternehmen Sicherheiten in Höhe von 100 Prozent für einen Betriebsmittelkredit bei einer Bank.

EU legt fest: "Unternehmen in Schwierigkeiten"

Die Europäische Union hat heute, Freitag, jene Förderrichtlinien genehmigt, dass kleine und Kleinstunternehmen, die formal als "Unternehmen in Schwierigkeiten" (UiS) gelten, auch eine Kreditgarantie mit 90-Prozent und 100-Prozent Staatshaftung bekommen können. Für bereits vor Ende 2019 finanziell angeschlagene mittlere und große Unternehmen gibt es weiter keine staatliche Kreditgarantien.

Die Erweiterung der Überbrückungsgarantie sei in Zeiten der Coronakrise "ein wichtiger Schritt", so Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP) am Freitag in einer Aussendung. "Damit können wir viele innovative und gut etablierte Unternehmen unterstützten und den Standort nachhaltig stärken." Per Ende Juni hat die Förderbank aws rund 14.500 Überbrückungsgarantien zugesagt. Das Garantie-Obligo beläuft sich auf 2,5 Mrd. Euro. Die meisten Zusagen gingen laut Wirtschaftsministerium dabei an Kleinst- und Kleinunternehmen (9.887 bzw. 3.301). (APA, 17.7.2020)