Aktion läuft bis 19. Juli um Veröffentlichung von "The Old Guard" zu zelebrieren

"The Old Guard" lässt sich bald im Browser spielen und dabei ein lebenslanges Abo gewinnen. Foto: Netflix

Gamer aufgepasst: Netflix verschenkt ein lebenslanges Abo, wenn man bei einem Spiel den weltweiten Highscore bricht. Vom 17. Bis 19. Juli kann man an dem Spektakel teilnehmen, bei dem The Old Guard gespielt wird. Hintergrund der Aktion ist nämlich der Start des gleichnamigen Actionfilms, der am 10. Juli Premiere feierte.

Beat ’em up mit unsterblicher Hauptfigur

The Old Guard lässt sich im Browser spielen und soll eine Art Beat ’em up werden. Freilich werden in dem Spiel auch Verweise auf den Film zu finden sein. Ursprung des Werks ist ein illustrierter Roman von Greg Rucka. Bei dem Spiel übernimmt man die Rolle der Hauptfigur Andromache of Scythia mit ihrer doppelklingigen Axt Labrys. Sterben kann man dabei nicht, man wird bei einem Treffer lediglich langsamer. (red, 17.7.2020)