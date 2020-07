Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel ist nicht nur die Mächtigste im Kreis der 27 Regierungschefs. Als derzeitige Ratsvorsitzende soll sie auch für Annäherung sorgen. Foto: EPA/FRANCOIS LENOIR

Das Budget eines Landes ist nichts anderes als in Zahlen gegossene Politik einer Regierung. Diese einfache wie eingängige Formel ist den meisten Bürgern in ihren jeweiligen Nationalstaten wohlvertraut.

Sie bringt eine fundamentale Regel in jedem Staatswesen auf den Punkt. Man kann noch so viele und gute Ideen, Wünsche oder Programme haben, um einen Staat, die Wirtschaft und die Gesellschaft zu gestalten, zu verbessern, zu modernisieren, Krisen zu meistern: Wenn das Geld dafür fehlt, bleibt manches Programm oder Vorhaben eine Illusion.

Wie das aufgelöst wird, dafür gibt es auf den nationalen (und regionalen) Ebenen altbewährte Abläufe. Nach jeder Wahl findet sich in der Regel eine parlamentarische Mehrheit von Parteien. Man verständigt sich auf ein Gesamtprogramm, das man in einer Legislaturperiode umsetzen will.

Nachgebessert bei Krisen

Die finanziellen Möglichkeiten werden gecheckt – und los geht‘s mit dem politischen Gestalten. Bei schweren Krisen, seien es Naturkatastrophen oder die Coronapandemie, wird nachgebessert.

Alles relativ überschaubar. Die meisten Menschen, die in einem Land leben, können das gut mitverfolgen, in ihrer Sprache, und sei es nur über TV-Hauptnachrichten. Im Prinzip nicht unähnlich ist es in Politik und Budgetgestaltung auch in der Europäischen Union. Alle vier Jahre wird gewählt, zuletzt im Mai vergangenen Jahres. Dann wird eine "Art Regierung" gebildet, die EU-Kommission, der seit Dezember 2019 Ursula von der Leyen als Präsidentin vorsteht. Diese gibt die gemeinsamen politischen Ziele und Prioritäten vor, bei deren Formulierung die Parteifamilien ideologisch kräftig mitreden.

Große globale Ziele

Und das alles muss in einen "mittelfristigen Finanzrahmen" (MFR) passen, der alle sieben Jahre erneuert wird (zuletzt im Jahr 2013), idealerweise modernisiert.

Und los ginge es mit einer kraftvollen europäischen Politik! Die könnte zum Beispiel mit dem "Green Deal" zur Bekämpfung des Klimawandels, der schwerpunktmäßigen Förderung der Digitalisierung auch global seit Monaten kräftig mitmischen. Das und noch viel mehr hat von der Leyen zu Beginn des Jahres im EU-Parlament in Straßburg angekündigt.

So weit die Theorie. Aber das spielt es im gemeinsamen Europa auch fast dreißig Jahre nach der Einführung des Binnenmarktes, der Abschaffung der Grenzkontrollen oder der Einführung einer gemeinsamen Währung nicht. Die Wirklichkeit der Union und ihrer 27 Mitgliedsländer sieht ganz anders, wenn es um die Entscheidungsfindung geht.

Träge Abläufe

Die Abläufe sind träge, die Willensbildung wegen ständiger Vetodrohungen einzelner Länder fast unmöglich geworden. Und wenn es ums Geld geht, beim Zahlen ebenso wie beim Nehmen von EU-Subventionen, dann läuft seit Monaten fast gar nichts mehr.

Das liegt nicht nur daran, dass die EU kein eigener Staat mit einer "echten" Regierung ist; oder weil es keine einfache klare Verfassung gibt, die jeder einfache Mensch versteht, sondern ein über Jahrzehnte entstandenes extrem komplexes Vertragswerk. Es liegt auch nicht daran, dass es keinen eigenen EU-Finanzminister gibt, der über nennenswerte EU-eigene Steuereinnahmen verfügt.

Komplex war die Gemeinschaft schon vor zwanzig Jahren. Der Hauptgrund, warum in der gemeinsamen politischen Gestaltung so wenig weitergeht, ausgedrückt in den Budgetzahlen, liegt vor allem am mangelnden politischen Willen der Regierungen bzw. an nationalen Egoismen. Und über das Formale hinaus liegt es daran, dass in einer extrem schwierigen Krisenzeit in der Welt und in Europa starke, prägende Führungsfiguren fehlen, die das Gemeinsame über das Trennende stellen wollen. Es fehlt an Persönlichkeiten mit Mut bis Übermut – Leuten wie Helmut Kohl, Jacques Delors oder François Mitterrand, Staatsmänner aus Deutschland und Frankreich, die von Politikern aus kleineren EU-Ländern unterstützt wurden.

Kleine Brötchen

Es gibt einen Mangel an Regierungschefs, die langfristige Perspektiven über den Horizont eigener Interessen stellen. Genau das bildet sich am Ringen um den EU-Budgetrahmen für die nächsten sieben Jahre von 2020 bis 2027 ab, über den die 27 Staats- und Regierungschefs der Mitgliedstaaten seit Freitagvormittag in Brüssel beim ersten physischen Zusammentreffen seit Ausbruch der Coronakrise streiten und ringen, ab.

Seit der Vorlage der ersten MFR-Pläne der Kommission vor immerhin zweieinhalb Jahren hat sich an Struktur und Volumen dieses Langfristbudgets nicht viel geändert. Zuletzt lag der Vorschlag von 1074 Milliarden Euro auf dem Tisch, und es schien, als seit der Ständige Ratspräsident Charles Michel bereit, das ohnehin nicht sehr große Volumen (es entspricht knapp ein Prozent der gesamten Wertschöpfung der EU-27) noch weiter zu reduzieren. Somit würden etwa bisher vorgesehene Erasmusprogramme für 1,5 Millionen Studierende wegfallen.

Optimistischer Kurz

Die Haupthürde jedoch ist der sogenannte Wiederaufbaufonds . Der soll, wie berichtet, mit 750 Milliarden Euro dotiert werden, zusätzlich zum regulären Budget.

In wochenlangen Gesprächen habe es dazu durchaus Ännäherungen gegeben, berichtete Bundeskanzler Sebastian Kurz am Freitag. Er sei "sehr optimistisch", dass es bald eine Einigung geben könnte. Das betonten auch von der Leyen, Michel, die deutsche Kanzlerin Angela Merkel und sogar der Niederländer Mark Rutte, der mit den härtesten Forderungen ins Rennen ging. Es gebe keinen Punkt, den man nicht im Kompromiss auflösen könne, meinte Kurz auf die Frage, ob es schon am Wochenende eine Lösung geben könnte, vorausgesetzt, alle hätten den politischen Willen dazu. Ob es dieses oder ein anderes Wochenende sein wird, das war die Frage. (Thomas Mayer aus Brüssel, 17.7.2020)