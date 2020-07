Ein Blick aus dem Fenster. Foto: Screenshot/WebStandard

Irgendwann hat man sich an dem eigenen Blick aus dem Fenster satt gesehen. Dies werden sich die beiden Entwickler Sonali Ranjit und Vaishnav Balasubramaniam auch gedacht haben, als sie WindowSwap ins Leben riefen. Dabei handelt es sich um eine Website, die einen Blick aus dem Fenster an unterschiedlichen Orten der Welt mit sich bringt. So wird zwischen Großstädten, pittoresken Almen und nebeligen Hügelwelten gewechselt.

Jeder kann teilnehmen

Die Website lebt von ihren Usern, die die Clips teilen. Der Blick aus dem Fenster ist nämlich vorab aufgezeichnet. Um mit der Welt den eigenen Ausblick zu teilen, muss man ein zehnminütiges HD-Video hochladen und Ort sowie Namen bekanntgeben. Sonstige Anforderungen gibt es nicht. Live-Bilder sind wohl keine zugelassen, um Missbrauch zu vermeiden. Die Website bringt auch Ton mit sich, sodass man sich voll und ganz an den anderen Ort versetzen kann. (red, 17.7.2020)