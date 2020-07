Foto: APA/ROBERT JAEGER

In der Wirtschaftswelt geht es derzeit Schlag auf Schlag. Auf die spektakuläre Milliardenpleite des deutschen Zahlungsabwicklers Wirecard folgte die Bilanzaffäre der burgenländischen Commerzialbank. In beiden Fällen wurden offenbar Geschäfte vorgetäuscht, die es so nie gegeben hatte. Um die Bilanz zu schönen; um den Traum vom Wachstum zu leben; um zu verbergen, dass die Geschäfte nicht so gut gelaufen sind, wie man es gerne gehabt hätte.

Nachdem die Betrugsvorfälle aufgeflogen sind, wird gegen die ehemaligen Verantwortlichen ermittelt. Und es wird die Frage gestellt, wie das betrügerische System über Jahre hinweg wachsen konnte und warum es nicht entdeckt wurde. Wirtschaftsprüfer, Finanzaufseher und Bankenprüfer stehen in der Kritik. Ihnen hätten die nun aufgeflogenen Ungereimtheiten doch auffallen müssen.

Spiel mit der Zuständigkeit

Meist folgt das Spiel mit der Zuständigkeit: So wurde die Wirecard Bank von der deutschen Finanzaufsicht Bafin geprüft, nicht aber die Wirecard AG, in deren Bilanz 1,9 Milliarden Euro fehlen. Warum? Weil der Mutterkonzern kein Finanzunternehmen ist und nicht der Bafin unterliegt.

Also müssen die Wirtschaftsprüfer herhalten. Sie hätten doch erkennen müssen, dass viele Geschäfte mehr Schein als Sein waren. Der Berufsstand verteidigt sich. Die Abschlussprüfung sei nicht darauf ausgelegt, Betrug aufzudecken. Als Abschluss- bzw. Wirtschaftsprüfer sei man auf die Zusammenarbeit mit dem Unternehmen angewiesen. In beiden Fällen – Wirecard und Commerzialbank – geben die Abschlussprüfer nun an, selbst Opfer des Betrugs geworden zu sein. Die deutschen Wirtschaftsprüfer fordern nun, dass sie – zumindest bei börsennotierten Unternehmen – künftig tiefer bohren dürfen, um mutmaßlichen Bilanzbetrug schneller aufdecken zu können. Sie wollen vermehrt forensische Methoden anwenden dürfen, die bisher nur bei Sonderprüfungen zum Einsatz kommen.

Engmaschigeres Netz

Es mag schon sein, dass vertiefte Prüfungen oder Sonderrechte helfen, Schwindlern rascher auf die Schliche zu kommen. Dabei darf aber nicht vergessen werden, dass das System aus Aufsicht und Prüfung seit Jahren engmaschiger geworden ist. Nicht zuletzt die Bankenwelt jammert seit der Finanzkrise 2008 über ein stetig wachsendes Regelwerk und neue Vorgaben, die es zu erfüllen gilt.

Bilanzskandale hat es immer gegeben. Enron, Worldcom, Parmalat, AIG, Steinhoff – um nur ein paar zu nennen. Stimmt es, dass bei Wirecard Mitarbeiter dafür abgestellt wurden, Scheingeschäfte zu erfinden und Dokumente zu fälschen, werden auch Sonderrechte der Prüfer wenig helfen. Sie werden ja nicht jeden Kunden antanzen lassen und auf Herz und Nieren überprüfen.

Die Suche nach Schuldigen ist verständlich. Es geht ja auch um die Frage, wer für entstandene Schäden haftet. Letztlich ist es aber kriminelle Energie. Wer den nächsten Trick findet, hat die Nase vorne. Dieses Katz-und-Maus-Spiel hat System. Übrig bleiben Kunden und Anleger, die an das aufstrebende Unternehmen geglaubt haben. (Bettina Pfluger, 17.7.2020)