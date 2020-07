Die Feuerwehr ist seit 7.44 Uhr im Einsatz. Foto: Reuters / STEPHANE MAHE

Rennes – In der Kathedrale von Nantes ist Samstag früh ein Feuer ausgebrochen. Die Einsatzkräfte seien um 7.44 Uhr wegen des Brandes alarmiert worden, teilte die Feuerwehr des nordfranzösischen Departements Loire-Atlantique mit. Das Feuer sei bisher nicht unter Kontrolle, 60 Feuerwehrleute seien im Einsatz.

Es ist nicht das erste Mal, dass in Nantes eine berühmte Kirche in Brand steht. Im Juni 2015 brach im Dachstuhl der Basilika Saint-Donatien ein Feuer aus. Die Sicherung des Gewölbes und der Tragpfeiler nach dem schweren Brand nahm mehr als zwei Jahre in Anspruch.

Erst vor einem Jahr wurden Teile der Kathedrale Notre Dame in Paris bei einem Großfeuer zerstört. (APA, red, 18.7.2020)