Das Verteidigungsministerium bestätigt der "Presse", dass das ostasiatische Land eine entsprechende Anfrage an Ministerin Klaudia Tanner (ÖVP) geschickt hat

Zwei von Österreichs Eurofightern, die womöglich demnächst Kurs auf Jakarta nehmen. Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

Wien/Jakarta – Der indonesische Verteidigungsminister hat laut einem Bericht der "Presse" seiner österreichischen Amtskollegin Klaudia Tanner (ÖVP) einen Brief geschickt. Darin bekunde er sein Interesse an den 15 Eurofighter-Jets – die Tanner ja tatsächlich gerne loswerden würde.

"Um die indonesischen Luftstreitkräfte zu modernisieren, möchte ich mit Ihnen in offizielle Verhandlungen eintreten, um alle 15 Eurofighter für die Republik Indonesien zu kaufen", wird Minister Prabowo Subianto in dem Bericht zitiert. "Mir ist die Empfindlichkeit der Angelegenheit bewusst", spielt der Minister offenbar auf die leidvolle Geschichte an, die die Republik mit den Überschalljets Eurofighter verbindet.

Das österreichische Verteidigungsministerium bestätigte der "Presse", dass der Brief in Tanners Büro eingelangt sei. Kommentieren wollte man das Schreiben aber nicht. (red, 18.7.2020)