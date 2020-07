Corona-Opfer in Brasilien werden beigesetzt. Das Land ist das am zweitstärksten betroffene der Welt. Nach den USA. Foto: AP / Andre Penner

Das Wichtigste in Kürze:



Weltweit sind bisher mehr als 600.000 Menschen gestorben , die sich mit dem Coronavirus infiziert haben.

, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben. Zwischen Mitte März und Mitte Juni ist die Zahl der Unternehmensneugründungen in Österreich um 23 Prozent eingebrochen .

. Das österreichische Bundesheer bildet seit Juni Corona-Spürhunde aus . Das Projekt befindet sich derzeit in der Testphase.

. Das Projekt befindet sich derzeit in der Testphase. Eine Studie zur Ausbreitung des Coronavirus in Österreich zeigt, dass die ersten beiden Cluster jener in Ischgl und einer bei einem Radfahr-Spinning-Treffen in Wien waren.

zeigt, dass die ersten beiden Cluster jener in Ischgl und einer bei einem Radfahr-Spinning-Treffen in Wien waren. Die G20-Staaten erwägen eine Verlängerung des Schuldenmoratoriums für die ärmsten Länder der Welt wegen der Coronavirus-Pandemie.

für die ärmsten Länder der Welt wegen der Coronavirus-Pandemie. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat für Sonntag eine Entscheidung über eine etwaige Maskenpflicht angekündigt.







Mehr als 600.000 Todesopfer weltweit



Weltweit sind bisher mehr als 600.000 Menschen gestorben, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben. Das geht aus Zahlen der John-Hopkins- Universität hervor. Der am stärksten betroffene Kontinent ist Europa mit mehr als 200.000 Todesopfern, gefolgt von Lateinamerika mit 160.000 Toten.

Insgesamt haben sich mehr als 14,23 Millionen Menschen weltweit mit dem neuartigen Coronavirus infiziert.

Die USA sind das Land mit den weltweit meisten Todesfällen: Dort starben 140.103 Menschen an den Folgen der Virus-Infektion. Am zweitstärksten betroffen ist Brasilien (78.772), gefolgt von Großbritannien (45.273), Mexiko (38.888) und Italien (35.042).

Unternehmensneugründungen um ein Viertel eingebrochen

Die Coronakrise hat vielen die Gründerlaune verdorben. Zwischen Mitte März und Mitte Juni ist die Zahl der Unternehmensneugründungen im Vergleich zur Vorjahresperiode um 23 Prozent auf 6.460 eingebrochen. Im gesamten ersten Halbjahr sank die Anzahl um 8,6 Prozent auf 15.645, wie aus aktuellen Daten der Wirtschaftskammer (WKÖ) hervorgeht.

Die Chefin des WKÖ-Gründerservice, Elisabeth Zehetner-Piewald, ortet aber bereits wieder einen Aufwärtstrend. Die Talsohle bei den Neugründungen rund um den Corona-Lockdown sei durchschritten: "Die jetzt gründen, haben sich auf die Rahmenbedingungen eingestellt", so die Wirtschaftskammer-Vertreterin. "Die Krise war sicherlich ein Digitalisierungsturbo." Auf die Online-Präsenz und Webshops werde von Beginn an mehr Fokus gelegt.

Auf Gewerbe und Handwerk entfielen 38 Prozent der gesamten Unternehmensneugründungen im ersten Halbjahr, 29 Prozent auf den Handel, 19 Prozent auf Information und Consulting und knapp 8 Prozent auf Tourismus und Freizeitwirtschaft.

Bundesheer bildet Corona-Spürhunde aus

Anfang Juni startete das Österreichische Bundesheer die Erprobungsphase für neue Corona-Spürhunde. Ziel ist es, dass diese eine Corona-Erkrankung "erschnüffeln" können, so Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) am Sonntag in einer Aussendung. Derzeit befindet sich ein belgischer Schäferhund des Bundesheeres im Militärhundezentrum in Kaisersteinbruch in der Testphase.

"Ob diese spezielle Ausbildung zu einem fixen Bestandteil im Militärhundezentrum wird, wird sich erst nach der Testphase zeigen. Ich freue mich jedenfalls, dass sich unser Bundesheer auch in der Ausbildung der tierischen Begleiter so engagiert zeigt", so Tanner.

Die Ausbildung des Testhundes läuft, wie beispielsweise bei Kampfmittel-Spürhunden, spielerisch ab. Mit Hilfe eines Duftröhrchens ("Sokks") in denen Geruchsmoleküle eines Coronavirus enthalten sind, wird der Schäferhund auf den Geruch konditioniert: nach Auffinden des Testobjektes, wird der Militärhund sofort belohnt. Ab nächster Woche startet dann die Testphase der Covid-19-Detektion anhand von Masken.

Für die Geruchsmoleküle in den Röhrchen, die für die Ausbildung der Hunde notwendig sind, wurden Partikel aus infizierten Mund-Nasen-Schutz entnommen. Um die Sicherheit des Diensthundes und der Militärhundeführer in jedem Fall gewährleisten zu können, werden die Röhrchen sowie die Masken mit Hilfe von UV-Strahlungen behandelt und die noch vorhandenen Viren inaktiviert.

Ischgl-Studie bringt neue Erkenntnisse zu Clustern

Österreichische Forscher fanden im Zuge einer Studie heraus, dass die Erreger des "Ischgl-Ausbruchs" ähnliche Charakteristika von Viren im französischen Skigebiet Contamines-Monjoue (Haute-Savoie) zeigen. Dorthin war ein Brite gekommen, der am 24. Jänner nach Frankreich eingereist war. Er kam zurück von einer Konferenz in Singapur (20. bis 22. Jänner), an der 109 Personen inklusive einer Person aus Wuhan teilgenommen hatte. Allerdings, weder die Erbgutsequenz noch die Resultate aus der epidemiologischen Untersuchung konnten die definitive Quelle von SARS-CoV-2 identifizieren, die zu dem Ausbruch in Ischgl führten", stellen die Fachleute fest. In der Region der Westalpen, Norditalien und benachbarten Gebieten könnte das Virus schon einige Zeit unerkannt "unterwegs" gewesen sein.

Die Sequenzinformationen von 305 Erregern aus Österreich wurden mit denen von fast 7.700 SARS-CoV-2-Viren aus internationalen Quellen verglichen. Dabei zeigte sich, dass die beiden ersten österreichischen Cluster aus einer einer Apres-Ski-Bar in Ischgl ("Ischgl") und einem Radfahr-Spinning-Treffen in Wien entstanden sind.

Die Studie von Erstautor Peter Kreidl (MedUni Innsbruck) und zahlreichen weiteren Wissenschaftern (Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit/AGES, CeMM/Wien sowie weitere) zur "Entwicklung der Coronavirus-Erkrankung 2019 (Covid-19) in Österreich" wird in der Wiener klinischen Wochenschrift publiziert werden.

G20-Staaten erwägen Verlängerung des Schuldenmoratoriums

Die G20-Staaten erwägen eine Verlängerung des Schuldenmoratoriums für die ärmsten Länder der Welt wegen der Coronavirus-Pandemie. Über eine mögliche Ausweitung werde in der zweiten Jahreshälfte beraten, erklärten die Finanzminister und Zentralbankchefs der G20-Gruppe am Samstag nach einem virtuellen Treffen.

Im April hatten die G20-Staaten wegen der Corona-Pandemie ein Schuldenmoratorium für zwölf Monate für die ärmsten Länder beschlossen. Dies soll Entwicklungsländern helfen, im Kampf gegen die Pandemie über die notwendigen Finanzmittel zu verfügen. Die Weltbank und mehrere Hilfsorganisationen fordern eine Verlängerung der Initiative.

Bisher haben nach Angaben der G20-Staaten 42 Länder eine Schuldenerleichterung beantragt und um die Aufschiebung von Schuldenrückzahlungen in Höhe von insgesamt 5,3 Milliarden Dollar (4,6 Milliarden Euro) gebeten.

Kurz kündigte Entscheidung zu Maskenpflicht für Sonntag an

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat angesichts steigender Zahlen von Corona-Infizierten für den kommenden Sonntag eine Entscheidung über eine etwaige Maskenpflicht angekündigt. In der "ZiB 2" teilte Kurz mit, dass er an diesem Tag ein Gespräch mit dem Vizekanzler und den zuständigen Ministern führen werde. Bis Sonntag werde man die Zahlen sehr genau beobachten und dann eine Entscheidung treffen. Laut "Krone" soll das Comeback der Maskenpflicht fix sein.

ORF

Die Maskenpflicht sei "definitiv eine Möglichkeit, etwas, das notwendig werden kann", sagte der Kanzler. Eine Maskenpflicht alleine werde aber nicht ausreichen, darüber hinaus brauche es ein zielgerichtetes Vorgehen in den Bezirken. Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) unterstrich am Samstag: "Wir wollen eine zweite Welle mit aller Kraft vermeiden." (red, 19.7.2020)