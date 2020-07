Sylvia kämpft gegen die Corona-Einsamkeit. Foto: ORF/Talk TV/Andreas Scheurer

Recht ungewöhnlich für dieses Format, fängt bei Liebesg'schichten und Heiratssachen diesmal alles mit Brokkoli an. Viel Brokkoli und jeden Tag zwei Zitronen isst Leopold, um fit zu bleiben. Und natürlich sportelt er viel und geht jeden Tag mehrmals in den sechsten Stock, zu Fuß, versteht sich. Der Mann ohne Schwächen, wie er selbst sagt, hatte es nicht immer leicht im Leben. Leopold sucht nun eine Partnerin, die ihn "wirklich gerne" hat.

Eine, die sich selbst gerne hat, sucht der Bäcker Albin. Frauen, die ständig an ihren vermeintlich unperfekten Körpern herummäkeln, "mögen die Männer nicht", weiß er. "Ich bin auch kein Brad Pitt oder Leonardo DiCaprio", sagt Albin einsichtig. Aber er sei zufrieden. Der Vielgereiste hat eigentlich kein Problem damit, Frauen anzusprechen, aber "wenn es ans Eingemachte geht, wird der Bua kleinlaut". Jetzt sollen Liebesg'schichten und Heiratssachen und Nina Horowitz zumindest den ersten Part übernehmen.

Nina Horowitz führt von Folge zu Folge immer souveräner durch die erfolgreiche Kuppel-Show. Foto: ORF/Roman Zach-Kiesling

Und spätestens in der dritten Folge der neuen Staffel mit Horowitz wird auch dem letzten Zweifler klar: Auch im Jahr 2020 und besonders in diesem Jahr hat das Erfolgsformat seine Berechtigung. "Mit Corona kam die Einsamkeit. Weil der Kontakt mit den Freunden weggefallen ist. Und die Umarmungen. Dann wird einem erst richtig bewusst, was einem alles fehlt", sagt Sylvia. Der neue Partner soll einer sein, der keine Ratschläge, aber viel Bewegung braucht. Die Steirerin geht nämlich gerne Walken und beißt zwischendurch noch lieber in eine Schnitzelsemmel. Manche Dinge sind eben auch 2020 gleich geblieben. (Olivera Stajić, 20.7.2020)