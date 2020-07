Audi plant ein exklusives Schnelllade-Netz in Europa für die eigenen Elektroautos. Foto: REUTERS

Audi plant offenbar, ein europaweites Elektroauto-Ladenetz aufzubauen, das vorerst nur von den eigenen Kunden genutzt werden kann. Erst später will man auch Porsche-Fahrer an die Zapfsäulen lassen. Audi hat hierbei von Tesla abgeschaut, die in den USA und Europa bereits ein exklusives Ladenetz aufgebaut haben.

Einzelhandel und Infrastruktur

Der deutsche Hersteller will im Vergleich zur US-Konkurrenz aber die Möglichkeit bieten, dass man Säulen vorab reservieren kann. Zudem plant Audi, dass rundherum Einzelhandel und Gastronomie angesiedelt werden. Während das Elektroauto auflädt, soll man also shoppen oder essen gehen können. Konkrete Pläne will man im Herbst vorstellen, wie Spiegel Online schreibt. (red, 19.7.2020)