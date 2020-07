Google geht gegen Websites vor, die Falschmeldungen rund um das Coronavirus verbreiten. Foto: imago images/ZUMA Wire

Google gräbt Verschwörungstheoretikern das Wasser ab. Wie CNBC berichtet, will der IT-Gigant Werbung neben Inhalten blockieren, die wissenschaftliche Erkenntnisse untergräbt. Neben Verschwörungstheorien rund um das Coronavirus soll man ebenso nicht mehr werben können. Auch Werbung selbst, die derartige Inhalte verbreitet, sollen künftig entfernt werden.

Kein Geld für Impfgegner

Google setzt damit einen weiteren Schritt, nachdem man die eigenen Werberichtlinien in diesem Zusammenhang bereits überarbeitet hatte. Falschbehauptungen von beispielsweise Impfgegnern werden bereits demonetisiert. Nun will der IT-Gigant diese Richtlinien verschärfen, wenn es um Inhalte geht, die "dem maßgeblichen wissenschaftlichen Konsens" widersprechen.

Ganze Websites aussperren

Laut CNBC wird so gegen Berichte vorgegangen, in denen etwa behauptet wird, dass Bill Gates das Coronavirus verbreitet hätte oder dass ein chinesisches Biowaffenlabor dahintersteckt. In Kraft treten soll die neue Regelung erst am 18. August. Zuletzt räumt das Unternehmen ein, dass man ganze Websites von der Werbung ausschließen werde, wenn diese gegen die Richtlinien verstoßen. (red, 19.7.2020)