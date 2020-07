Github speicherte Code von Millionen Repositorys auf Mikrofilm und legte diese in einer Mine in der Permafrostzone ab

21 Terabyte Daten wurden aus diesem Wege gespeichert. Der Code soll auch noch in 1.000 Jahren nutzbar sein. Github

21 Terabyte Daten hat Codehosting-Plattform Github in der Arktis ab sofort gelagert. Die Infos stammen von 100 Millionen öffentlichen Repositorys und sind auf Mikrofilm gespeichert. Diese wurden in einer ehemaligen Mine in der Permafrostzone hinterlegt und sollen für 1.000 Jahre dort platziert werden.

Beteiligte erhielten Auszeichnung

Der Code von mehreren Millionen Menschen soll dort nun gelagert sein. Github erfasste dabei alle Repos, die am 2. Februar als aktiv galten. Dazu nötig war ein Commit im vergangenen Jahr. Alle Beteiligten erhielten den sogenannten "Code Vault Badge", der sich auf der Profilseite der User findet.

Code für Nachwelt hinterlegt

Ziel dieser Aktion ist es, Software und deren Quellcode für die Nachwelt zu erhalten. Kooperiert wurde dabei mit dem Internet Archive und der von der Unesco unterstützten Software Heritage Foundation. Der Code soll auch in 1.000 Jahren noch genutzt werden können: Dafür wurde eine Anleitung in mehreren Sprachen auf den Filmen hinterlegt. (red, 19.7.2020)