Foto: APA/HANS KLAUS TECHT

Wien – Ein Mann wurde in der U-Bahn-Station Karlsplatz von Wiener Linien-Mitarbeitern körperlich angegriffen. Eigenen Angaben zufolge erlitt er Schürfwunden und eine Verletzung an der Schulter. Dem Ganzen voraus ging ein Zwist um das Tragen des Mund-Nasen-Schutzes, wie die Wiener Linien bestätigen.

Der Vorfall ereignete sich schon in der Nacht auf den 23. Juni, nun meldete sich das Opfer zu Wort. Musiker Markus Lorenz gibt gegenüber dem STANDARD an, er habe gegen 0:20 Uhr die U-Bahn-Station betreten – ohne Mund-Nasen-Schutz, weil er allein in der Station gewesen sei und der Meinung war, die Maskenpflicht gelte nur in den Fahrzeugen.

Blaue Flecken und Schürfwunden

Da hätten ihm Sicherheitskräfte nachgerufen, er solle eine Maske aufsetzen. Als er in die U-Bahn stieg, das zeigen auch Aufnahmen, die dem STANDARD vorliegen, folgte er der Aufforderung. Das Video – es ist ohne Tonspur – zeigt, wie drei Securities ihm folgen, eine heftige Diskussion entsteht. Im Anschluss zerren die drei Männer das 39-jährige Opfer aus der U-Bahn. Was dann geschah, ist nicht auf den Videos zu sehen: "Sie haben mich niedergerissen und wollten mich am Boden fixieren", sagt Lorenz, eine Zeugin könne das bestätigen.

Weitere Überwachungsaufnahmen, die dem STANDARD vorliegen, zeigen, wie Lorenz seine Brille aufhebt, einen Schuh wieder anzieht und die U-Bahn-Station verlässt. Dass er in die nächste U-Bahn einsteigen wollte, sollen die Sicherheitskräfte ebenfalls verhindert haben. Lorenz gibt an, direkt im Anschluss mit dem Taxi zur Polizei gefahren zu sein, er habe Anzeige erstattet. Ein Anwalt vertritt ihn nun in der Causa.

Bilder von Lorenz zeigen blaue Flecken und Abschürfungen, auch ein ärztliches Attest bestätige das. Eine Untersuchung des Amtsarztes stehe noch aus und erfolge am Montag – in der Nacht des Vorfalls sei er auf einen allgemeinen Arzt verwiesen worden, sagt Lorenz.

Fall wird intern geprüft

Die Wiener Linien bestätigen dem STANDARD den Zwischenfall: "Es gab bei dem Vorfall Verstöße gegen unsere Beförderungsbedingungen, unter anderem die extrem wichtige Maskenpflicht zum Schutz der Fahrgäste und MitarbeiterInnen", heißt es in einem Statement, alle weiteren Details dazu prüfe man "jetzt intern genau".

Schon seit April schreibt der Gesetzgeber das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes in öffentlichen Verkehrsmitteln vor. Ebenfalls im April verankerten die Wiener Linien in ihren Beförderungsbedingungen, dass Mund und Nase schon ab den Entwertersperren zu tragen seien. "Unser Sicherheitsdienst ist rund um die Uhr unterwegs um das zu kontrollieren", heißt es dazu von den Wiener Linien, derzeit seien 130 Sicherheitskräfte im Einsatz. Seit Anfang Juli verhängten die Wiener Linien 60 Strafen wegen Verstößen gegen die Maskenpficht, ab Montag wird auch in den ÖBB gestraft. (elas, 19.7.2020)