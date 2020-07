Das Fernsehpublikum hat zum fünften Mal in diesem Sommer entschieden und geht am Sonntag, 19. Juli, um 20.15 Uhr in ORF 2 und in der ARD mit Nora Tschirner und Christian Ulmen in Weimar auf Spurensuche. Anlässlich des 50-jährigen Jubiläums der Kultkrimireihe ermittelt das Duo im Fall "Der kalte Fritte" um den Mord an einem Milliardär.