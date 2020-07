Österreichs Innenminister Karl Nehammer (links) wird am Montag seinen deutschen Amtskollegen Horst Seehofer treffen. Foto: APA/AP-POOL/Markus Schreiber

Wien – Eine hochkarätige Ministerkonferenz zur Bekämpfung illegaler Migration an den östlichen Mittelmeerrouten findet auf Einladung von Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) am Mittwoch und Donnerstag (22. und 23.7.) in der Hofburg in Wien statt.

Prominente Besetzung

Wie das Innenministerium am Sonntag weiter mitteilte, werden dazu unter anderen Deutschlands Innenminister Horst Seehofer, die Innen- bzw. Migrationsminister aus Dänemark, Griechenland, Slowenien, Tschechien und Ungarn sowie Staatssekretäre aus Polen und Slowakei erwartet.

Außerdem haben der Vizepräsident der EU-Kommission, Margaritis Schinas, der EU-Kommissar für Erweiterung und Europäische Nachbarschaftspolitik, Olivér Várhelyi, sowie Vertreter von EASO (Europäisches Unterstützungsbüro für Asylfragen), FRONTEX (Europäische Agentur für die Grenz- und Küstenwache), ICMPD (Internationales Zentrum für die Entwicklung der Migrationspolitik) und der Schweiz ihr Kommen zugesagt.

Einige Länder per Videostream zugeschaltet

Aufgrund der aktuellen COVID-19-Lage sind die Minister und Staatssekretäre der Länder am Westbalkan sowie aus Bulgarien und Rumänien via Videostream zur Konferenz zugeschaltet. Österreich hat wegen steigender Coronavirus-Zahlen für diese Länder eine Quarantänepflicht eingeführt.

"Wir müssen uns den Herausforderungen irregulärer Migration mit vereinten Kräften stellen. Österreich ist traditionell Brückenbauer zum Westbalkan. Unser Ziel ist, die Länder entlang der Migrationsrouten zu unterstützen, um irreguläre Migration gemeinsam zu verhindern", erklärte Minister Nehammer. Die Ministerkonferenz in Wien sei gerade in der herausfordernden Zeit jetzt ein starkes Signal der Zusammenarbeit. (APA, 19.7.2020)