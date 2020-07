Ein neuer Cluster in Wien und stetig steigende Zahlen: Zuletzt wurden vermehrt Rufe nach der bundesweiten Maskenpflicht laut. Die Regierung kündigte neue Maßnahmen an

Derzeit kann man noch getrost ohne Mund-Nasen-Schutz einkaufen gehen. Doch die Regierung plant wegen steigender Infektionszahlen die Wiedereinführung der Maskenpflicht. Foto: APA/HELMUT FOHRINGER

Das Wochenende wolle man noch abwarten, erklärte Sebastian Kurz (ÖVP) am Freitag – da befand sich der Kanzler schließlich wegen des EU-Gipfels in Brüssel. Danach werde man über neue Maßnahmen entscheiden. Telefonate mit Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) und den zuständigen Ministern sind für den späten Sonntagabend angesetzt, am Montag ist ein physisches Treffen geplant. Erst im Anschluss wolle man Neues verkünden, hieß es am Sonntag auf STANDARD-Anfrage aus dem Kanzleramt.

Dem Vernehmen nach ist eine Wiedereinführung der bundesweiten Maskenpflicht eine realistische Option. Offen ist jedoch auch, wie genau diese ausgestaltet sein könnte, also ob sie etwa nur in Supermärkten oder auch in öffentlichen Gebäuden gelten werde. Weder im Bundeskanzleramt noch im Gesundheitsministerium wollte man sich vor den Gesprächen auf Konkretes festlegen.

"Masken sind für unsere Kultur etwas Fremdes." – Kanzler Sebastian Kurz bei der Verkündung der Maskenpflicht am 30. März

Keiner so richtig abgeneigt

Schon am Freitag jedoch betonte Kurz, die Maskenpflicht sei etwas, "das notwendig werden kann"; zuvor hatte Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) gesagt, eine entsprechende Verordnung könnte innerhalb von 24 Stunden fertig sein: "Manche könnten überrascht sein, wie schnell das gehen könnte."

Auch Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) hatte sich zuletzt zur Sache geäußert: "Für eine bundesweite allgemeine Maskenpflicht muss noch einiges passieren. Die Debatte zur Maskenpflicht in den Supermärkten ist davon aber zu unterscheiden", sagte er. Dieser Bereich sei deshalb anders zu bewerten, "weil jeder dorthin muss".

"Die Maske soll weitgehend durch ein gerüttelt Maß an Selbstverantwortung ersetzt werden." – Kärntens Landeschef Peter Kaiser am 28. Mai

Zahlen steigen langsam

Tatsächlich wurden in den 24 Stunden auf Sonntag nur 82 neue Fälle identifiziert, ein recht niedriger Wert verglichen mit den Tagen davor – da lag er oft deutlich über 100. Die Zahl der Gesamtinfizierten liegt mit gut 1.300 etwa auf dem Niveau von Mitte März – also dem Zeitpunkt, als der Lockdown übers Land kam. Aber: Die Steigerung ist bei weitem nicht so steil wie damals, eine infizierte Person steckt heute weniger Leute an als noch im März.

Drei Bundesländer – Kärnten, Tirol und Vorarlberg – vermeldeten am Sonntag gar keine neuen Infektionsfälle, doch vor allem in Oberösterreich, Niederösterreich und Wien steigen die Zahlen nach wie vor weiter an.

"Die Maske wird Schritt für Schritt ein Stück weit abgelegt." – Am 29. Mai schränkt Kurz die Maskenpflicht ein

Neuer Cluster in Wien

In der Hauptstadt wurde am Sonntag ein neuer Coronavirus-Cluster gefunden. Es handelt sich um Infektionen rund um die serbisch-orthodoxe Kirche, hieß es vonseiten der Stadt. Betroffen sind zwei Kirchenstandorte: die "Kathedrale zum Heiligen Sava" in der Landstraße sowie die "Kirche zur Geburt der Allerheiligsten Gottesgebärerin" in Ottakring. An den beiden Standorten seien insgesamt vier Priester und deren Familienangehörigen positiv auf Covid-19 getestet worden. Die beiden Standorte wurden – auf Eigeninitiative, wie es aus dem Krisenstab heißt – vorerst bis Anfang August geschlossen. Aktuell werden die Kontaktpersonen getestet. Im ersten Schritt seien das die Mitarbeiter. Zudem würde erhoben, wer an Messfeiern teilgenommen habe.

"Da könnte auch der Mund-Nasen-Schutz bundesweit ein Thema sein und kurzfristig umgesetzt werden." – Gesundheitsminister Rudolf Anschober über ein mögliches Comeback am 17. Juli

Die Mitglieder der beiden Einrichtungen sollen untereinander Kontakt gehabt haben. Derzeit stehe "kein anderer Standort im Fokus", heißt es aus dem Krisenstab.

Es ist nicht der erste Cluster, der im Zusammenhang mit einer religiösen Einrichtung entstanden ist. Im niederösterreichischen Cluster rund um die Freikirche "Pfingstkirche Gemeinde Gottes" sind am Samstag weitere Coronavirus-Infektionen bestätigt worden. Damit umfasst der Cluster mittlerweile 26 Erkrankte in Wiener Neustadt und zwei weitere im Burgenland. Im Freikirchen-Cluster in Oberösterreich wurden am Wochenende keine Neuinfektionen gemeldet.

Wenige Fälle bei jüngsten Screenings

Am Sonntag verkündete das Gesundheitsministerium außerdem die Ergebnisse der jüngsten Screenings der Ages: So waren in Alters- und Pflegeheimen von über 20.000 Testungen auf das Coronavirus lediglich sechs positiv, in Schlachthöfen wurden bei gut 1.100 Tests 33 Fälle gefunden, und bei 1.600 Tests in prekären Wohnverhältnissen kam es zu acht positiven Ergebnissen. In der Aussendung zeigt sich Anschober erfreut darüber, dass das Risikobewusstsein in Österreich "offensichtlich wieder deutlich ansteigt". (Oona Kroisleitner, Gabriele Scherndl, 19.7.2020)