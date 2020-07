Ein Stoff für die Leinwand: Der deutsche Filmproduzent Nico Hofmann will den Skandal um den Zahlungsdienstleister verfilmen. Er sieht darin ein "Drama unter Königen". Foto: AFP / Christof Stache

Der flüchtige Ex-Wirecard-Vorstand Jan Marsalek hat sich nach Informationen des "Handelsblatts" nach Russland abgesetzt. Der seit Wochen untergetauchte Manager sei auf einem Anwesen westlich von Moskau unter Aufsicht des russischen Militärgeheimdienstes GRU untergebracht, erfuhr das "Handelsblatt" aus Unternehmer-, Justiz- und Diplomatenkreisen laut Vorabmeldung von Sonntag. Bereits am Samstag berichtete der "Spiegel", dass Marsalek noch am Tag seiner Freistellung ins weißrussische Minsk geflogen war. Wegen des politischen Konflikts zwischen der russischen Führung und Weißrusslands Diktator Alexander Lukaschenko war es dem GRU aber wohl zu riskant, Marsalek im Nachbarland zu belassen. Deshalb schaffte man ihn weiter nach Russland.

Zuvor habe Marsalek erhebliche Summen in Form von Bitcoins aus Dubai, wo Wirecard dubiose Operationen betrieben hatte, nach Russland geschafft. Wirecard hatte im Juni mutmaßliche Luftbuchungen in Höhe von 1,9 Milliarden Euro eingeräumt. Wenige Tage später meldete der Dax-Konzern Insolvenz an.

Politische Debatte in Deutschland

Für den finanzpolitischen Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, Florian Toncar, ist indes klar: "Was als Bilanzskandal begann, ist im Herzen der Bundesregierung angekommen". Er mahnt: Wenn die Regierung nicht "reinen Tisch" mache, "dann stolpert sie einem Untersuchungsausschuss immer näher".

Die FDP ist nicht die einzige Oppositionspartei, die an den deutschen Finanzminister Olaf Scholz (SPD), aber auch an das Bundeskanzleramt einige drängende Fragen im Zusammenhang mit dem Bilanzloch von 1,9 Milliarden Euro und der Pleite des Dax-Konzerns Wirecard hat. Auch Grüne und Linke haben bei der Rekonstruktion des beispiellosen Absturzes des Zahlungsdienstleisters die deutsche Politik im Blick.

Kanzlerkandidat

Ihr Interesse gilt zunächst Scholz, dessen Beliebtheitswerte dank seines Corona-Krisenmanagements in letzter Zeit recht hoch waren. Und der deswegen als Kanzlerkandidat der deutschen Sozialdemokraten im Wahljahr 2021 gilt. Scholz wurde am 19. Februar 2019 darüber unterrichtet, dass die ihm unterstellte Bafin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) in der Causa Wirecard "in alle Richtungen wegen Marktmanipulation ermittelt, d. h. sowohl gegen Verantwortliche der Wirecard AG als auch gegen Personen, bei denen Hinweise zur Beteiligung an Marktmanipulationen vorliegen".

Finanzminister Olaf Scholz (SPD) ist im Wirecard-Skandal unter Druck geraten. Foto: Imago / Thomas Trutschel

So steht es einem Sachstandsbericht des Finanzministeriums an den Finanzausschuss des Bundestags. Für die Opposition hat die Kontrolle versagt, sie findet, Scholz hätte die Angelegenheit damals an sich ziehen müssen.

Außerdem beklagt sie, dass die Bafin zwar angeblich seit Februar 2019 ermittelt habe, es aber zugelassen habe, dass sich die Bilanzprüfung bei der Wirecard AG über mehr als ein Jahr hinzog. "Die Schlamperei bei der Kontrolle milliardenschwerer Firmen ist einfach unfassbar", kritisiert Linksparteichef Bernd Riexinger. Scholz muss sich zudem vorwerfen lassen, auch jetzt an Aufklärung nicht wirklich interessiert zu sein. Dabei geht es um zwei Gespräche, die Jörg Kukies, Staatssekretär im Finanzministerium, im Herbst 2019 mit dem mittlerweile zurückgetretenen Wirecard-Chef Markus Braun geführt hat.

"Geheimschutzinteressen"

Es gibt darüber kein Protokoll. In einer Antwort auf eine Anfrage von Grünen und Linken berief sich das Finanzministerium zunächst auf "Geheimschutzinteressen". Dann teilte es im Sachstandsbericht mit, dass es um "eine Vielzahl von Themen" gegangen sei, darunter um die damals schon bekannten Vorwürfe der Marktmanipulation bei Wirecard.

Auch den Koalitionspartner macht diese Geheimniskrämerei mittlerweile sauer. "Die Zurückhaltung von Informationen und das Hinhalten des Parlaments sind nicht länger hinnehmbar und müssen ein Ende haben", sagt der Unions-Obmann im Finanzausschuss, Hans Michelbach (CSU).

Weniger gern sieht die Union natürlich, dass auch das Kanzleramt in der Wirecard-Affäre in den Blickpunkt gerät. Laut Spiegel hatte Kanzlerin Angela Merkel am 3. September 2019 mit dem früheren Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg (CSU) über die Pläne des Unternehmens, auf dem chinesischen Markt Fuß zu fassen, gesprochen. Guttenberg beriet Wirecard damals bei der Expansion nach China.

Gespräche in China

Kurz darauf flog Merkel nach Peking. Nach ihrer Rückkehr informierte Lars-Hendrik Röller, der Leiter der Abteilung für Wirtschafts-, Finanz- und Energiepolitik des Kanzleramts, Guttenberg per Mail, "dass das Thema bei dem Besuch in China zur Sprache gekommen und weitere Flankierung zugesagt" sei. Die Opposition will nun wissen, warum die Regierung ein Unternehmen promotete, gegen das ein Verdacht vorlag.

Der Spiegel berichtet zudem, dass sich der flüchtige Ex-Wirecard-Vorstand Jan Marsalek in Weißrussland aufhalten könnte. Im Einreiseregister tauche sein Name auf – am 18. Juni, dem Tag, an dem er bei Wirecard freigestellt wurde.

Vielleicht werden die Deutschen dies bald in einem Film sehen. Produzent Nico Hofmann will den Wirecard-Skandal verfilmen und sagt: "Der Fall Wirecard liefert nicht nur die Vorlage zu einem einzigartigen Wirtschaftskrimi, er ist auch ein Drama unter Königen; zwischen gerissener Kriminalität und Technologiegläubigkeit." (Birgit Baumann aus Berlin, APA, 20.7.2020)

Update um 20 Uhr: Dieser Artikel wurde damit ergänzt, dass Marsalek in Russland vermutet wird.

