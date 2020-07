Harry Kane beim Abgang mit Jose Mourinho. Beste Stimmung bei den Spurs. Foto: Reuters/Richard Heathcote

London – Top-Torjäger Harry Kane hat den englischen Fußballklub Tottenham Hotspur in der Premier League auf die internationalen Plätze geführt. Die Spurs bezwangen Champions-League-Anwärter Leicester City am 37. Spieltag mit 3:0 (3:0) und zogen damit an den Wolverhampton Wanderers vorbei auf den sechsten Tabellenplatz, der zur Teilnahme an der Europa League berechtigt.

Heung-Min Son brachte Tottenham schon nach acht Minuten in Führung. Innerhalb von nur drei Minuten sorgte Kane noch vor dem Halbzeitpfiff für die Vorentscheidung (37., 40.).

Ein Erfolgserlebnis gab es auch für Ralph Hasenhüttl und Southampton. Die Saints feierten nach Treffern von Danny Ings (41.), der in der 59. Minute allerdings vom Elfmeterpunkt scheiterte, und Che Adams (90.) einen 2:0-Erfolg in Bournemouth. (sid, red, 19.7.2020)