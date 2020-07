Dass Antikörper in einigen Corona-Infizierten verschwinden, sei laut der Chefwissenschaftlerin Soumya Swaminathan nicht entmutigend

Laut Chefforscherin Swaminathan werden gerade mehrere potenzielle Kandidaten für einen Impfstoff in klinischen Studien geprüft. Foto: APA / dpa / Oliver Berg

Eine breit angelegte Corona-Impfung könnte nach Meinung von Soumya Swaminathan, der Chefwissenschafterin der Weltgesundheitsorganisation WHO, Mitte 2021 erfolgen. "Im Moment sind mehr als 20 Impfstoffkandidaten in klinischen Studien", sagte Soumya Swaminathan in einem Interview mit der Deutschen Presse-Agentur. "Deshalb sind wir zuversichtlich, dass ein paar von ihnen funktionieren werden."

Vielleicht mehr als ein Impfstoff erfolgreich

Anfang 2021 könnten erste Ergebnisse vorliegen. Nach der Massenproduktion der Impfstoffe könnte es daraufhin Mitte 2021 einen Impfstoff geben, der auf breiter Basis eingesetzt wird. "Natürlich lässt sich das nicht vorhersagen", betonte Swaminathan. Sie hat jedoch große Hoffnungen: "Wenn wir annehmen, dass es eine zehnprozentige Chance für jeden der Impfstoff-Kandidaten gibt, erfolgreich zu sein, bedeutet das immer noch, dass ein oder zwei Impfstoffe erfolgreich sein könnten – vielleicht sogar mehr."

Es sei nicht entmutigend, dass neutralisierende Antikörper in einigen Corona-Infizierten nach einer Zeit verschwinden. Diese bedeute nicht, dass die Immunität weg sei, denn es gebe bekanntlich verschiedene Arten der Körperabwehr wie etwa Gedächtniszellen. (APA, 20.7.2020)