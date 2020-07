"Parks and Recreation"-Stars Amy Poehler und Nick Offerman moderieren die Show, in der Kandidaten ihre handwerklichen Fähigkeiten unter Beweis stellen

Nick Offerman und Amy Poehler präsentieren die Show "Making It", ab 31. August auf Sky One und Sky-Plattformen. Foto: Sky

Sky holt die Realityshow "Making It" als TV-Premiere mit zwei Staffeln nach Österreich. In jeder der insgesamt 14 Episoden müssen sich die Kandidaten in einer handwerklichen Fertigkeit beweisen – etwa Tischlern, Inneneinrichtung, Design, Mode oder Basteln. Die Ergebnisse werden im Anschluss einer kritischen Jury präsentiert. Mit dabei ist Modedesigner Simon Doonan und Dayna Isom Johnson von der Onlineplattform Etsy.

Bottsbauer und Fan

Durch die Show führen die Schauspieler Amy Poehler und Nick Offerman, beide bekannt aus der Comedyserie "Parks and Recreation". Beide haben eine Nähe zum Thema: Offerman ist Bootsbauer und Poehler großer Fan alles Handgemachten.

Ausstrahlungstermine: Die erste Staffel ab 31. August und die zweite Staffel ab 21. September immer montags um 21:20 Uhr in Doppelfolgen auf Sky One und parallel auch auf Abruf über Sky Q und Sky X. (red, 20.7.2020)