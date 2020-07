Unzählige NFL-Profis forderten die Liga am Sonntag in einer abgestimmten Aktion auf, endlich einen Corona-Plan zu entwickeln. Foto: Reuters/USA TODAY Sports/File Photo

Kansas City – Mehrere Footballstars haben sich bei Twitter zu Wort gemeldet und die US-Profiliga NFL wegen Sicherheitsbedenken zum Handeln aufgefordert. "Ich mache mir Sorgen. Meine Frau ist schwanger. Das Trainingscamp beginnt bald. Und es gibt noch immer keinen klaren Plan für die Sicherheit der Spieler und Familien", schrieb etwa Quarterback Russell Wilson von den Seattle Seahawks.

"Wir wollen Football spielen", so Wilson (31) weiter, "aber wir wollen auch Schutz für unsere Liebsten." Der Spielmacher benutzte wie die anderen Profis den Hashtag "#WeWantToPlay" (Wir wollen spielen). Die Profis wünschen sich Corona-Richtlinien, die von Experten vorgeschlagen wurden.

Brees droht

"Wenn die NFL nicht dazu beiträgt, uns Spieler gesund zu halten, gibt es 2020 keinen Football. So einfach ist das", schrieb New-Orleans-Saints-Quarterback Drew Brees am Sonntag auf Twitter.

Auch Patrick Mahomes von den Kansas City Chiefs äußerte sich besorgt. Hintergrund ist, dass die Jungprofis der Chiefs und der Houston Texans bereits am Montag bei ihren Mannschaften antreten müssen, es aber noch keine Einigung darüber gibt, wie und wie oft auf das Coronavirus getestet wird und welche Konsequenzen ein positives Ergebnis hat. Im Laufe der Woche ist bei allen Mannschaften der Trainingsstart geplant.

Forderungen an Goodell

Michael Thomas, Wide Receiver der New Orleans Saints, richtete sich in seinem Beitrag an NFL-Boss Roger Goodell. "Wenn Adam Silver (Chef der Basketball-Profiliga NBA, d. Red.) die Stimmen der NBA-Spieler respektieren und sie schützen kann, warum kann unser Commissioner das nicht auch?", fragte Thomas und forderte von Goodell: "Hör auf deine Spieler."

Auch der Präsident der Spielergewerkschaft NFLPA äußerte sich. "Was Ihr heute seht, sind unsere Jungs, die sich füreinander einsetzen und für die Arbeit, die ihre Gewerkschaftsführung geleistet hat, um es für alle so sicher wie möglich zu machen", schrieb JC Tretter von den Cleveland Browns: "Die NFL muss auf unsere Gewerkschaft hören und die Empfehlungen der Experten anwenden." Die Saison soll am 10. September beginnen. (sid, red, APA, 20.7.2020)