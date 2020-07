Die Coronavirus-Cluster in Niederösterreich weiten sich aus. In Frankreich tritt heute eine verschärfte Maskenpflicht in Kraft. Das Wichtigste des Tages im Überblick

In dieser Galerie: 3 Bilder Eine weitere Infektion mit Covid-19 wurde im Cluster um einen Schlachtbetrieb in Eggenburg vermeldet. Foto: APA / Herbert Pfarrhofer Von den über 100 Patienten, die wegen einer Covid-19-Erkrankung im Krankenhaus sind, liegen 16 auf Intensivstationen. Foto: imago images / Seeliger Foto: APA / Helmut Fohringer

Das Wichtigste in Kürze:

Die österreichische Regierung hat die Entscheidung über die Maskenpflicht auf Dienstag verschoben.

auf Dienstag verschoben. Zum ersten Mal seit dem 29. Mai 2020 werden in Österreich mehr als 100 Patienten wegen des Coronavirus in Spitälern behandelt.



wegen des Coronavirus in Spitälern behandelt. Die Coronavirus-Cluster in Niederösterreich weiten sich aus. Betroffen sind eine Freikirche in Wiener Neustadt und ein Schlachtbetrieb in Eggenburg.

weiten sich aus. Betroffen sind eine Freikirche in Wiener Neustadt und ein Schlachtbetrieb in Eggenburg. In Frankreich tritt heute eine verschärfte Maskenpflicht in Kraft. Sie gilt in allen geschlossenen öffentlichen Räumen.

tritt heute eine in Kraft. Sie gilt in allen geschlossenen öffentlichen Räumen. Die Chefwissenschafterin der WHO hält eine breite Impfung gegen das Coronavirus bis Mitte 2021 für möglich.

hält eine breite Impfung gegen das Coronavirus bis für möglich. In Simbabwe gab es wegen Verstößen gegen Corona-Maßnahmen seit März mehr als 100.000 Festnahmen.



Entscheidung über Maskenpflicht auf Dienstag verschoben

Die Regierung wird doch nicht wie angekündigt am heutigen Montag über eine erneute Ausweitung der Maskenpflicht entscheiden. Grund dafür sei, dass Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) noch beim EU-Gipfel in Brüssel ist. Der Sondergipfel hätte am Sonntag zu Ende gehen sollen, mangels einer Einigung ging das EU-Spitzentreffen aber in die Verlängerung.

Stattdessen wurde für Montag eine Telefonkonferenz mit Vizekanzler Werner Kogler (Grüne), Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) und Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) angekündigt. Dem Vernehmen nach ist eine Wiedereinführung der bundesweiten Maskenpflicht eine realistische Option. Offen ist jedoch auch, wie genau diese ausgestaltet sein könnte, also ob sie etwa nur in Supermärkten oder auch in öffentlichen Gebäuden gelten werde. Weder im Bundeskanzleramt noch im Gesundheitsministerium wollte man sich vor den Gesprächen auf Konkretes festlegen. Laut "ZiB 2" sei eine Maskenpflicht in Supermärkten wahrscheinlich.

Zahl der Spitalspatienten in Österreich wieder über 100

Die Zahl der Spitalspatienten mit dem Coronavirus ist in Österreich am Montag erstmals seit 29. Mai wieder über 100 gelegen. 112 Personen waren mit Covid-19 in Krankenhausbehandlung, 16 davon auf Intensivstationen. Das teilten Innen- und Gesundheitsministerium in ihrem täglichen Update mit (Stand 9.30 Uhr). Die vergangenen Tage war die Zahl der Hospitalisierten bei knapp unter 100 stabil gewesen.

Innerhalb der vergangen 24 Stunden gab es 88 Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Die Zahl der bisherigen Todesfälle blieb mit 711 gleich. Bisher gab es 19.743 positive Testergebnisse, 17.659 ehemals Erkrankte sind bisher wieder genesen. Damit lag die Zahl der aktiven Fälle bei 1.373 Personen, ein Plus von 28 Fällen zum Vortag.

Von den über 100 Patienten, die wegen des Coronavirus im Krankenhaus sind, liegen 16 auf Intensivstationen. Foto: imago images / Seeliger

Die meisten Neuerkrankungen gab es mit 38 in Wien, gefolgt von 32 in Oberösterreich. Sieben Fälle kamen in Niederösterreich hinzu, fünf in der Steiermark, drei in Salzburg, zwei im Burgenland und einer in Tirol.

Coronavirus-Cluster in Niederösterreich weiten sich aus

Im Coronavirus-Cluster um die Wiener Neustädter Freikirche "Pfingstkirche Gemeinde Gottes" hat sich am Montag die Zahl der direkt Infizierten um zwei auf 28 erhöht. Außerdem gab es laut einem Sprecher von Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) acht neue Folgefälle.

Ein weiterer Folgefall wurde auch im Cluster um einen Schlachtbetrieb in Eggenburg (Bezirk Horn) vermeldet. Somit waren 38 Mitarbeiter und fünf weitere Personen erkrankt. Die Testungen nach der Covid-19-Ansteckung eines Pfarrers im Stift Heiligenkreuz (Bezirk Baden), der in Trumau (ebenfalls Bezirk Baden) eine Messe gehalten hatte, verliefen bisher in drei Fällen positiv. Unter den Infizierten sei auch ein Kaplan.

Verschärfte Maskenpflicht in Frankreich

In Frankreich gilt im Kampf gegen das Coronavirus seit Montag eine verschärfte Maskenpflicht. In öffentlichen geschlossenen Räumen muss dort nun verbindlich eine Schutzmaske getragen werden. Die neuen Regeln gelten unter anderem für Geschäfte, Banken, Markthallen, aber auch in Kinos, Museen und Sehenswürdigkeiten, wie Gesundheitsminister Olivier Veran im Nachrichtensender Franceinfo erklärte.

Bisher konnten Betreiber selbst entscheiden, ob Kunden und Besucher eine Maske tragen müssen. Bei der Nichteinhaltung der Maskenpflicht droht nun eine Geldstrafe von 135 Euro. In öffentlichen Verkehrsmitteln gilt in Frankreich landesweit bereits seit Mai eine Maskenpflicht. Auch viele Sehenswürdigkeiten wie der Eiffelturm oder der Louvre in Paris konnten nur mit Maske besucht werden. Frankreich ist von der Corona-Krise mit mehr als 30.000 Toten hart getroffen geworden.

WHO-Chefforscherin hält breite Corona-Impfung Mitte 2021 für möglich

Eine breit angelegte Corona-Impfung könnte nach Meinung von Soumya Swaminathan, der Chefwissenschafterin der Weltgesundheitsorganisation (WHO), Mitte 2021 erfolgen.

Seit Ende März mehr als 100.000 Festnahmen in Simbabwe

In Simbabwe sind seit Ende März zehntausende Menschen festgenommen worden, weil sie gegen die Corona-bedingten Einschränkungen verstoßen haben sollen. Wie ein Polizeisprecher am Wochenende mitteilte, wurden insgesamt 104.349 Menschen wegen der Verstöße gegen die landesweiten Einschränkungen festgenommen.



Seit Beginn der Corona-Pandemie wurden in dem afrikanischen Land nach offiziellen Angaben knapp 1.500 Corona-Infektionen registriert, 25 Menschen starben. Simbabwe wird seit einem Putsch der Armee 2017 von Emmerson Mnangagwa regiert. Er ersetzte den langjährigen Machthaber Robert Mugabe. (red, 20.7.2020)