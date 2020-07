Auch im Umfeld der Wiener Neustädter Pfingstkirche "Gemeinde Gottes" infizierten sich mehrere Mitglieder mit dem Coronavirus. Foto: APA/ROBERT JAEGER

Das Coronavirus ist eine Glaubensfrage – zumindest wenn es um das Ansteckungsrisiko geht. Immer wieder ist das Virus bei Gottesdiensten und in Glaubensgemeinschaften in Österreich übertragen worden. Zuletzt sind am Wochenende Fälle in Kirchengemeinschaften aufgetaucht, in zwei serbisch-orthodoxen Kirchen in Wien. Zuvor waren schon Freikirchen in Ober- und Niederösterreich Corona-Hotspots. Warum Corona ausgerechnet die Gläubigen trifft und wie damit umgegangen wird, erklärt Markus Rohrhofer vom STANDARD. (red, 20.7.2020)

Dieser Podcast wird unterstützt von McDrive. Die redaktionelle Verantwortung liegt beim STANDARD.