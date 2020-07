ProSiebenSat1Puls4 lässt mit neuer "Quipp"-App spielen. Foto: ProSiebenSat1Puls4

Ende 2018 startete ProSiebenSat.1Puls4 das Online-Quiz "Quipp" für mobile Endgeräte. Bislang haben mehr als 1,6 Millionen Smartphone-User in Österreich und Deutschland die App geladen. Jetzt bietet die Mediengruppe zusätzliche Angebote zur App.

Pro Woche testen laut Sendergruppe bis zu 30 Shows Wissen und Fingerfertigkeit der ÖsterreicherInnen. Neben den Quipp-Classics gibt es neue Shows rund um Musik, Promis, True Crime und mehr. Künftig wird es neben regulären Shows mit Gewinnen von bis zu 1000 Euro pro Tag verschiedene Punkte-Spiele geben.

Tägliches Quippen

Diese können dann im Shop gegen Goodies eingetauscht werden. Das bekannte "Quipp Classic Österreich" wartet statt an Werktagen um 20 Uhr ab sofort Montag bis Sonntag um 19.30 Uhr auf MitspielerInnen.

Täglich lädt die App zum Mitquizzen kostenlos mit bis zu 20 Fragen ein. Live in der App führt ein/eine ModeratorIn durch die Show, die nur am Smartphone verfügbar ist. Spieler haben maximal zehn Sekunden Zeit, die Frage richtig zu beantworten. Gelingt dies, so teilen sich die Gewinner den Jackpot. Neu ist auch, dass laut Mediengruppe ab sofort eine Auszahlung bereits ab fünf Euro per PayPal möglich ist. (red, 20.7.2020)