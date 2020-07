Und natürlich die vielen Fragen, die einem viel zu intim und zu persönlich erscheinen, wenn man sie nach wenigen Minuten nach dem Kennenlernen einem weißen Menschen stellen würde: Wie pflegen Sie Ihre Haare? Woher kommen Sie, also "ursprünglich"? Woher die Mutter? Woher der Vater? Davon erzählt Hasters eindrücklich und liefert noch eine Analyse über unseren Entwicklungsstand in Sachen Rassismus dazu. Und so viel sei verraten: Es sieht nicht gut aus. Dass man gerade in Europa geneigt ist, Rassismus in die USA abzuschieben, und die noch immer völlig unterbelichtete koloniale Geschichte Europas machen es alles andere als besser.

Kompliziert ist der Umgang mit Rassismus also nur für die davon Betroffenen, aber sicher nicht das Lernen einiger Begriffe wie "Intersektionalität" oder "BIPoC", die Hasters in einem Glossar auch kurz und bündig erklärt.

Alices Hasters muss es gar nicht explizit ansprechen, trotzdem ist ihr Buch auch ein Kommentar zu den Debatten über die vermeintlich übertriebene Political Correctness, die so gern im fast durchgängig weißen Feuilleton geführt wird. Angesichts dessen, was eine schwarze Frau im Jahr 2020 erlebt, will man eigentlich nur mehr eines wissen: Habt ihr wirklich keine anderen Probleme? (Beate Hausbichler, 21.7.2020)



Alice Hasters, "Was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen". 17 Euro / 208 Seiten. Hanser, 2020