Ab dem 31. Juli geht es zweimal täglich in jede Richtung

Foto: HO

Prag/Wien – Die tschechische private Bahngesellschaft Regiojet startet ab 31. Juli eine neue Bahnverbindung Prag–Brünn–Wien–Budapest und zurück. Die Züge werden zweimal täglich in jede Richtung fahren, teilte Regiojet am Montag in einer Presseaussendung mit.

Für die Strecke zwischen Prag und Budapest wird der Fahrpreis 16 Euro ausmachen (Low Cost), für die Strecke zwischen Wien und Budapest neun Euro (Low Cost). "Wir kommen mit einer weiteren Strecke, um das Reisen mit der Bahn deutlich billiger zu machen", so die Direktorin der Bahn- und Busverbindung von Regiojet, Ivana Kašická.

Regiojet betreibt bereits die Bahnverbindung zwischen Prag und Wien mit vier Zügen täglich in jede Richtung. (APA, 20.7.2020)