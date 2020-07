In Deutschland wird heftig darüber diskutiert, wie die milliardenschwere Bilanzfälschung so lange unentdeckt bleiben konnte. Foto: APA / dpa / Arne Dedert

Berlin – Der deutsche Finanzminister Olaf Scholz (SPD) und der deutsche Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) sollen in der kommenden Woche im Finanzausschuss zum Wirecard-Skandal Stellung nehmen. Die Obleute der Bundestagsfraktionen verständigten sich am Montag in einer Telefonkonferenz auf eine Sondersitzung am 29. Juli, zu der der Ausschuss in Berlin zusammenkommen will.

Eingeladen worden sei neben Scholz und Altmaier auch ein Vertreter der Deutschen Prüfstelle für Rechnungslegung (DPR). Scholz habe seine Teilnahme angeboten und werde den Termin voraussichtlich wahrnehmen, erfuhr die Nachrichtenagentur Reuters aus Regierungskreisen. Der deutsche Finanzminister hatte am Sonntagabend Vorwürfe einer mangelnden Aufklärung des milliardenschweren Bilanzskandals zurückgewiesen.

Parteien beschuldigen sich gegenseitig

Grünen-Finanzpolitiker Danyal Bayaz warf der Regierung in Berlin vor, nur scheibchenweise nach der Salamitaktik aufzuklären. SPD-Finanzpolitikerin Cansel Kiziltepe drang darauf, dass auch Altmaier teilnimmt. In der Kritik steht derzeit vor allem das von Scholz geführte Finanzministerium, dem auch die deutsche Finanzaufsichtsbehörde Bafin untersteht. Aus Sicht der SPD sollte auch die Aufsicht über die Wirtschaftsprüfer stärker Thema werden, da sie dem von Österreichern geführten Wirecard-Konzern jahrelang eine fehlerfreie Bilanz bescheinigt hatten. Ende April wurde bekannt, dass etwa 1,9 Mrd. Euro in der Bilanz nicht gedeckt sind. Wenig später meldete Wirecard Insolvenz an. Auch CSU und Linke fordern Aufklärung, wer wann Bescheid gewusst hat.

Scholz verwies am Sonntagabend im ZDF darauf, dass Wirecard seit zehn Jahren von einer großen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit gutem Ruf überprüft worden sei. Diese habe keine Unregelmäßigkeiten festgestellt. Seit Frühjahr 2019 habe es dann verschärfte Prüfungen gegeben. Ende letzten Jahres seien insgesamt drei Wirtschaftsprüfungsgesellschaften aktiv gewesen. "Weil wir zu denen zählen, die sich nicht wegducken, haben wir alles auf den Tisch gelegt", sagte Scholz mit Hinweis auf einen Bericht des Finanzministeriums an den Finanzausschuss des Deutschen Bundestages vom Donnerstag. "Jeder muss in dieser Situation die Bereitschaft haben, alles aufzuklären, was notwendig ist."

Merkel sprach Skandal in China an

Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel indes hat einer Regierungssprecherin zufolge im Rahmen einer Auslandsreise nach China Wirecard zum Thema gemacht. "Sie hat es angesprochen", sagte die Regierungssprecherin am Montag in Berlin. Merkel habe zu diesem Zeitpunkt keine Kenntnis von Ungereimtheiten bei Wirecard gehabt.

Details zum Inhalt der Gespräche nannte die Regierungssprecherin nicht. Grundsätzlich setze sich das Kanzleramt auf Auslandsreisen immer wieder für deutsche Unternehmen ein.

Bekannt ist bereits, dass sich das deutsche Finanzministerium im Juni 2019 an chinesische Ansprechpartner gewandt hat, um über das Interesse von Wirecard am Eintritt in den chinesischen Markt zu informieren. Damals war Finanzminister Scholz bereits über Untersuchungen zu Wirecard informiert. (APA, 20.7.2020)