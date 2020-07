Foto: AFP / Francois Lenoir

Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel und der französische Präsident Emmanuel Macron haben sich vorsichtig optimistisch zu den Einigungschancen beim EU-Gipfel geäußert. Merkel sagte am Montag im Brüsseler Ratsgebäude, es gebe "Hoffnung, dass es heute vielleicht zu einer Einigung kommt oder eine Einigung möglich ist". Macron äußerte sich ähnlich, fügte aber hinzu, er bleibe "sehr vorsichtig".

Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel und der französische Präsident Emmanuel Macron äußerten sich hoffnungsvoll zu einer Einigung beim EU-Gipfel. Foto: AFP / Francois Lenoir

"Wir haben gestern Nacht nach langer Verhandlung einen Rahmen für eine mögliche Einigung erarbeitet. Das ist ein Fortschritt", so Merkel. Frankreichs Staatspräsident will an ihrer Seite weiterkämpfen. In den nächsten Stunden gehe es um die Bindung der Vergabe der Mittel aus dem Aufbaufonds an Klimakriterien sowie die Einhaltung der Rechtsstaatlichkeit, so Macron. Es geht in den Verhandlungen auch um das EU-Finanzpaket bis 2027.

Gipfel läuft zwei Tage länger als geplant

Die Gespräche zwischen den Staats- und Regierungschefs wurden am Montag gegen 6 Uhr unterbrochen und sollen am Nachmittag wieder aufgenommen werden, wie der Sprecher von EU-Ratspräsident Charles Michel auf Twitter mitteilte. Zunächst sprach er von 14 Uhr, verschob den Termin dann aber wenig später auf 16 Uhr. Damit läuft das am Freitag gestartete Treffen der 27 Staats- und Regierungschefs bereits zwei Tage länger als geplant.

Der französische Staatspräsident will "entschlossen" in die Verhandlungen gehen, wie er in den frühen Morgenstunden ankündigte. Große Fortschritte sind Macron zufolge bereits hinsichtlich der Funktionsweise des Fonds gemacht worden. Das sensibelste Thema der letzten Tage seien dessen Gesamtvolumen und der Anteil der nicht rückzahlbaren Zuschüsse gewesen.

Höhe der Zuschüsse als Zankapfel

Auch hier habe es Fortschritte gegeben, nun müsse man in die Details gehen. Ein neuer Vorschlag müsse ein Kompromiss sein, "wo sich jeder bewegt", aber der Ehrgeiz für eine große Politik der Zukunft Europas bewahrt werde", sagte Macron und zählte die Klimapolitik, die Digitalisierung und Maßnahmen für die Jugend auf.

Die Staats- und Regierungschefs hatten sich nach tagelangem Ringen dem Vernehmen nach auf die genaue Dotierung des EU-Wiederaufbaufonds verständigt. Dieser soll nun zu 390 Milliarden Euro aus Zuschüssen bestehen und zu 360 Milliarden Euro aus Krediten. Damit wurde die zunächst von Deutschland und Frankreich definierte rote Linie von 400 Milliarden Euro knapp unterschritten.

Fast alle anderen Mitgliedsstaaten tragen diese mit – außer Finnland, Schweden, Dänemark, Österreich und den Niederlande. Diese fünf Länder hatten den Gipfel am Samstagabend an den Rand des Scheiterns gebracht. Sie hatten ein Volumen von 350 Milliarden Euro als Zuschüsse als letztes Angebot formuliert und damit vor allem Macron zur Weißglut gebracht. Dieser griff Berichten zufolge im Plenum auch Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) frontal an und nahm eine seiner Telefonpausen als Beleg dafür, dass er sich mehr für Pressearbeit interessiere als für die Beratungen mit seinen EU-Amtskollegen. (APA, red, 20.7.2020)