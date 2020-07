Ein Unfall in einem Atomwaffensilo in den USA hätte im September 1980 um ein Haar mehrere Städte ausradiert – "Damascus, USA. Der GAU", Arte, 20.15 Uhr. Foto: WGBHEducationalFoundation

20.15 DOKUMENTARFILM

Damascus, USA. Der GAU (Command and Control, USA 2016, Robert Kenner) Am 18. September 1980 passierte in einem Atomwaffensilo in Arkansas bei Routinearbeiten ein Unfall, durch den um ein Haar mehrere amerikanische Großstädte vernichtet worden wären. Die Doku zeichnet den Beinahe-GAU anhand der Erinnerungen von Soldaten und Hilfsmannschaften nach. Danach porträtiert um 21.45 der Dokumentarfilm Der Mann, der die Welt rettete den einstigen sowjetischen Armee-Oberst Stanislaw Petrow, der 1983 für ein paar entscheidende Minuten das Schicksal der Welt in seiner Hand hielt.

Bis 23.35, Arte

20.15 DOKUMENTATION

Universum: Wildes Venedig Die übersehene Tierwelt zwischen Lido und Lagune steht im Mittelpunkt der Dokumentation. Danach geht es um 21.05 um die Wildnis der Schweiz – Die Engadiner Bergwelt.

Bis 21.50, ORF 2

20.15 KRIMI

Edgar Wallace: Das Geheimnis der gelben Narzissen (The Devil’s Daffodil, BRD/GB 1961, Ákos von Rátony) Der Gute, der Geheimnisvolle und der Böse: Joachim Fuchsberger, Christopher Lee und Klaus Kinski treffen im siebten deutschen Edgar-Wallace-Film rund um Morde in der Londoner Drogenszene aufeinander. 21.45, 3sat

22.00 THRILLER

Atemlos (Breathless, USA 1983, Jim Mc Bride) Ob des übermächtigen Originals sträflich unterschätzt: US-Regisseur Jim McBride hat Jean-Luc Godards Nouvelle-Vague-Klassiker Außer Atem in einen von Sommerfarben durchglühten Neo-Noir übersetzt. Es glänzen Richard Gere als Autodieb und Valérie Kaprisky als französische Architekturstudentin in Los Angeles. Bis 23.45, Servus TV

22.00 TALK

Willkommen Österreich Zu Gast beim Sommerspecial von Stermann & Grissemann sind Wiens ehemaliger Bürgermeister Michael Häupl und der Rapper Nazar.

Bis 22.30, ORF 1

22.35 DOKUMENTATION

Kreuz und quer: Das Stück Leben Chancen und Gefahren der Transplantationsmedizin in Nahaufnahme. Zu Wort kommen Patienten, Angehörige, Ärzte und Ethiker.

Bis 23.20, ORF 2

23.30 TRAGIKOMÖDIE

Arthur & Claire (D/A/NL 2017, Miguel Alexandre) Josef Hader und Hannah Hoekstra als zwei Suizidwillige, deren Wege sich in Amsterdam kreuzen. Melancholische Komödie des deutsch-portugiesischen Regisseurs Miguel Alexandre, inszeniert als Doppel zweier grandioser Hauptdarsteller. Bis 1.00, ZDF

23.35 DOKUMENTATION

Tokio – Generalprobe für das Reich der Alten

Japan altert schneller als jedes andere Land. In Tokio gibt es schon heute Stadtteile, in denen fast ausschließlich alte Menschen leben. Wie hält man dabei die Gesellschaft in Schwung? Bis 0.30, Arte