Symbolbild: Tragschrauber. Foto: AP

In Eggendorf im Bezirk Wiener Neustadt ist am Montagnachmittag ein Tragschrauber abgestürzt. Nach Angaben von Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner kam dabei eine Person ums Leben. Die Feuerwehr löschte an Ort und Stelle einen kleineren Flurbrand.

Bei der beim Absturz in Eggendorf gestorbenen Person handelt es sich Polizeisprecher Schwaigerlehner zufolge um den Piloten des Fluggeräts. Es gebe keine Anzeichen für weitere Unfallbeteiligte. Die Ursache des Absturzes soll eine Fluguntersuchungskommission klären.

Der Vorfall ereignete sich nach Angaben des Sprechers gegen 15.30 Uhr in einem Wald- und Wiesengebiet in der Nähe des Bahnhofs Ober-Eggendorf. Laut Medienberichten wurde der Notarzthubschrauber Christophorus 3 an Ort und Stelle beordert. (APA, 20.7.2020)