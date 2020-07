Will Ferrell und Rachel McAdams in "Eurovision Song Contest" von Netflix. Foto: Netflix

Es gibt Filme, da tut das Zuschauen weh. Will Ferrells Parodie des Eurovision Song Contest ist einer davon – zumindest über weite Strecken. Wobei zu sagen ist: Die Parodie auf den auch im Original nicht immer ganz ernst gemeinten Gesangswettbewerb tut nicht weh, weil sie schlecht ist. Sondern eher, weil der Protagonist Lars Erickssong, den Ferrell selbst spielt, immer wieder sehenden Auges in Szenen schlittert, die an Peinlichkeit kaum zu überbieten sind.

Der wohlgesonnene Zuseher leidet darunter, ihn nicht mit gutem Ratschlag vom nächsten Fauxpas bewahren zu können. "Tu’s nicht, Lars!", liegt einem oft auf den Lippen. Der Isländer hat mit Sigrid das Duo Fire Saga gegründet. Von Sigrid wiederum kann zunächst nicht ausgeschlossen werden, dass sie seine Schwester ist, weil sein Vater – gespielt von Pierce Brosnan, der sich hörbar um einen isländischen Akzent bemüht – ein stadtbekannter Frauenheld ist.

Skurriles Duo

Die beiden schaffen es unter höchst dubiosen Umständen zum Contest, den meisten Isländern sind sie furchtbar peinlich. Dass das skurrile Duo die Insel vertritt, freut aber auch manchen. Immerhin ist Island pleite und kann sich keinen Sieg leisten – man müsste ja selbst ausrichten.

Die Parodie des Contests gerät köstlich. Die Stücke sind übertrieben, aber jedes könnte ein echter Beitrag sein. Eurovision-Legenden wie Conchita Wurst kommen zu Kurzauftritten. Und die beiden Isländer gewinnen zwar nicht, aber erfahren über Umwege – im wörtlichen Sinn –, dass sie wenigstens nicht Bruder und Schwester sind. (Aloysius Widmann, 21.7.2020)