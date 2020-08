In der Nähe des Gasometers im 3. Wiener Gemeindebezirk befindet sich ein kleiner Secondhandshop der Volkshilfe Wien. DER STANDARD war mit der Kamera zu Besuch

DER STANDARD

Seit mittlerweile 73 Jahren unterstützt die Volkshilfe bedürftige und in Not geratene Menschen. Mitbegründet wurde die Volkshilfe 1947 von Luise Renner, der Frau des damaligen Bundespräsidenten Karl Renner, die auch gleich zur ersten Firmenpräsidentin gewählt wurde. Jahrzehnte später zählt die Volkshilfe den wichtigsten Wohltätigkeitsorganisationen Österreichs mit einem umfassenden Spektrum an Tätigkeiten.

Dazu gehören die Kleidersammlung und der Verkauf gebrauchter Textilien und anderer Gegenstände. Von der Entleerung der Container bis hin zur Sortierung der Kleidung und dem Verkauf im Shop – DER STANDARD war vor Ort, um sich ein Bild zu machen. (Ayham Yossef, Christopher Lettner, 13.8.2020)