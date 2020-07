Jacek Czaputowicz will sich zurückziehen. Foto: EPA

Warschau – Der polnische Außenminister Jacek Czaputowicz hat angekündigt, die Regierung zu verlassen. Für die polnische Außenpolitik werde das aber keine signifikante Veränderung bedeuten, versicherte er.

"Schon vor einigen Monaten habe ich mit Ministerpräsident Mateusz Morawiecki vereinbart, dass meine Mission nur bis zu den Präsidentschaftswahlen dauern solle", sagte Czaputowicz in einem online schon am Sonntagabend veröffentlichten Gespräch mit der Tageszeitung "Rzeczpospolita". Jetzt sei ein guter Zeitpunkt für einen Wechsel an der Spitze der polnischen Diplomatie.

Außenpolitik sei auf richtigem Kurs

Die Wiederwahl von Präsident Andrzej Duda vor einer Woche habe bestätigt, dass die Außenpolitik des Landes auf dem richtigen Kurs sei und auch von den Wählern positiv bewertet worden sei, sagte Czaputowicz.

Der Rückzug des Spitzendiplomaten steht in Zusammenhang mit einer größeren Regierungsumbildung, die Polens starker Mann Jaroslaw Kaczynski am Sonntag für "kurz nach den Sommerferien" ankündigte. Ministerpräsident Mateusz Morawiecki werde allerdings im Amt bleiben, erklärte der Vorsitzende der Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit PiS nach Angaben der Nachrichtenagentur PAP am Sonntag in einem Radiointerview. (APA, 20.7.2020)