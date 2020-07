Wegen Eigenkapitalinstrumenten, die kein Eigenkapital bildeten, wurde die Aufsicht schon 2015 tätig. Foto: APA

Wien – Die Mattersburger Commerzialbank war schon 2015 Thema für die Justiz, nach einer Strafanzeige der FMA. Im Rahmen der Vor-Ort-Prüfung 2015 waren die Prüfer von der Notenbank auf Partizipationskapital (PS-Kapital) gestoßen, das mittels Kredit finanziert war und daher in den Augen der Aufsicht nicht als Eigenkapital gelten konnte.

Ein Whistleblower hatte das angezündet, der Wirtschaftsprüfer soll die Anrechenbarkeit der Mittel zum Eigenkapital bestätigt haben. Die Geschäfte wurden in der Folge abgestellt, rückabgewickelt und die Eigenkapitalposition richtiggestellt.

Kein Anfangsverdacht

Die FMA erstattete im Dezember 2015 trotzdem Anzeige – wegen des Verdachts der Untreue, weil die Bank 2007 bis 2014 Zinsen für die PS-Scheinkonstruktion bezahlt hatte. Es ging um 40.000 Euro im Jahr. Die Staatsanwaltschaft Eisenstadt sah keinen Schaden, keinen Vorsatz und keinen Anfangsverdacht und nahm daher keine Ermittlungen auf. Letzteres bestätigte die Behörde auf Anfrage des STANDARD.

Der Aufsichtsrat der Commerzialbank soll über das Thema informiert gewesen sein; anders als bei den jetzt aufgeflogenen Malversationen in der Höhe vom hunderten Millionen Euro.

Wirtschaftsprüfer schweigt

Der Wirtschaftsprüfer TPA, der die Bilanzen des Mattersburger Instituts schon seit 2006 prüft, sagt unter Verweis auf Verschwiegenheitspflichten nichts zur Anzeige von 2015. Ob sein Vertrauen in die Bank, das TPA durch die jetzt offenbar gewordenen Vorfälle als "missbraucht" bezeichnete, nicht schon damals erschüttert worden ist? Auch dazu gibt es keine Antwort.

Der burgenländische Landeshauptmann, Hans Peter Doskozil (SP), redet dagegen sehr gerne zur Causa prima: "Ich verstehe nicht, warum bei solch einer Dimension die Verdächtigen teilweise immer noch in der Bank spazieren gehen können." Norbert Wess, der Anwalt des angesprochenen Ex-Bankchefs Martin Pucher, widerspricht dem Landeschef: "Die Forderung nach U-Haft ist offensichtlich stimmungsmotiviert." Pucher sei seit vergangenem Dienstag nicht mehr in der Bank gewesen.

Hilfe für Kunden

Weder Fußballklub noch Bank – "eine Privatbank" – könne das Land auffangen. Privatkunden und Unternehmen greife man aber unter die Arme, wurde bei einem Bankengipfel in Eisenstadt am Montag beschlossen. Ersatzkonten sollen unbürokratisch einen 1000-Euro-Rahmen bekommen. Unternehmenskonten stellt das Land einen Haftungsrahmen von insgesamt vorerst fünf Millionen Euro in Aussicht. (Renate Graber, Wolfgang Weisgram, 21.7.2020)