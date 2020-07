Sebastian Kurz und Emmanuel Macron waren bloß zwei von 27 selbstbewussten Staats- und Regierungschefs, die Interessen durchzusetzen hatten – das kostete Nerven. Foto: Reuters / Francois Lenoir

Bevor die 27 Staats- und Regierungschefs am Montagnachmittag im "Europa"-Gebäude in Brüssel in den Verhandlungssaal gingen, blühten unter Beobachtern und Medienvertretern die Spekulationen. Würde das Treffen in der kommenden Nacht zum längsten EU-Gipfel aller Zeiten? Gibt es einen Durchbruch oder scheitert man in letzter Minute? Oder bleibt ein Gipfel, der vor zwanzig Jahren in Nizza stattgefunden hatte, der einsame Spitzenreiter?

Damals hatte man vier Tage und Nächte durchverhandelt. Es standen weit in die Zukunft reichende Themen auf dem Programm: Die Einführung des Euro war in Vorbereitung, gleichzeitig zeichnete sich die Umsetzung der großen EU-Erweiterung um zwölf Länder ab. Und deshalb wollte man sich mit einer breiten EU-Vertragsreform modernisieren, Entscheidungsstrukturen verbessern – der Europäischen Union eine Verfassung geben.

In Nizza war es erst im Morgengrauen zu einer Einigung, aber einem total verwässerten Kompromiss gekommen. In Brüssel ging es am Montag nicht weniger um die Zukunft der Gemeinschaft, aber nicht um Aufbruch, sondern darum, wie man einen Absturz als Folge der Corona-Krise verhindern kann; wie man ein weiteres Auseinanderdriften der einzelnen EU- und Eurostaaten abwenden kann, um den Binnenmarkt und das Europa der offenen Grenzen zu bewahren. Genau das soll durch eine modernisierte EU-Politik mit den Prioritäten auf Klimaschutz und Digitalisierung bis zum Jahr 2027 gelingen.

Auch Macron sucht Kompromiss

Die Basis dafür wären eben einerseits der neue EU-Budgetrahmen für die nächsten sieben Jahre, mit 1.074 Milliarden Euro dotiert, und der Wiederaufbaufonds von ursprünglich geplanten 750 Milliarde Euro Volumen. Im Zentrum der Debatten stand vor allem die Frage der Reduzierung des Anteils an nicht rückzahlbaren Zuschüssen.

Die "Sparsamen Vier", kleine Nettoländer, zu denen auch Österreich zählt, wollten die von Deutschland und Frankreich vorgeschlagene Summe von 500 Milliarden Euro nicht akzeptieren, schlugen zunächst 350 Milliarden vor. Dem stellte sich zwischendurch Frankreichs Präsident Emmanuel Macron entgegen.

390 Milliarden Zuschüsse, 310 Milliarden Kredite

Ratspräsident Charles Michel hatte sich mit dem niederländischen Premier Mark Rutte und Kanzler Sebastian Kurz darauf verständigt, dass 390 Milliarden Euro akzeptabel sein könnten, wenn im Gegenzug die Beitragsrabatte für die Nettozahler erhalten blieben. Am späten Montagnachmittag hieß es, man habe sich auf diesen Betrag einigen könnten – sowie auf Kredite im Volumen von 310 Milliarden.

Macron hatte am Nachmittag noch gesagt, dass er einen Abschluss für möglich halte, aber: "Ich bleibe vorsichtig", so der französische Staatspräsident. Um sechs Uhr früh verließ ein gut gelaunter Rutte das Treffen: Es habe vor einigen Stunden nicht so nicht gut ausgesehen, aber er habe nun das Gefühl, dass man im Großen und Ganzen Fortschritte gemacht habe. Wollte heißen: Er war bereit zum Einlenken.

Ähnlich optimistisch zeigte sich der österreichische Kanzler, der bereits in der Früh nicht mehr mit einem Scheitern rechnete. Kurz deutete an, dass er wegen ein paar Milliarden Euro beim Wiederaufbauplan sicher kein Veto einlegen werde. Viel wichtiger wäre es, wenn man die Kontrolle der Mittelvergabe und die Bindung an Rechtsstaatlichkeit sauber lösen könne, "da darf es keine Abstriche geben", sagte er dem Standard. Der Kanzler glaubte an Einigung noch in der Nacht auf Dienstag.

Zum letzten Stolperstein drohte aber noch Ungarns Premier Viktor Orbán zu werden. Er kündigte an, einen Passus zur Rechtsstaatlichkeit nicht akzeptieren zu wollen, unterstützt von Kollegen aus Polen. Entspannung zeichnete sich aber bezüglich der Forderung von Rutte ab, dass der Rat bei der Vergabe von Wiederaufbaugeldern Mitsprache erhalte. Dazwischen zog Deutschlands Kanzlerin Angela Merkel ihre Kreise, um die Streitenden einzufangen. (Thomas Mayer aus Brüssel, 20.7.2020)