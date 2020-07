Schwimmen Sie lieber nackt oder in Badebekleidung? Und warum? Foto: www.corn.at Heribert CORN

Keine Badebekleidung, kein Problem. Einfach rein ins Wasser wie Gott einen schuf, seine Runden drehen und sich danach direkt von der Sonne trocknen und aufwärmen lassen, ganz ohne nasse Badehose und Bikini. Wasser und Sonne direkt auf der Haut spüren, Bräunungsstreifen adé, man braucht nur ein Handtuch. Unkomplizierter geht es kaum.

"Warum es im Sommer kaum Schöneres gibt als den FKK-Bereich im Gänsehäufel" war die These, die ein STANDARD-Artikel vor wenigen Tagen aufgestellt hat, und viele User teilten diese Ansicht:

"Mit dem eigenen Körper versöhnt" habe das FKK-Baden diesen User:

Doch längst nicht alle können mit FKK etwas anfangen. Dieser User war beispielsweise noch nie nacktbaden:

FKK ja, aber nur beim Schwimmen – so sieht es dieser User:

FKK: Ja oder nein?

Was schätzen Sie am FKK-Baden? Warum kommt es für Sie nicht infrage? Hat sich Ihre Einstellung dazu über die Jahre verändert? Und welche FKK-Badeplätze in Österreich können Sie empfehlen? (aan, 22.7.2020)