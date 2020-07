Größe, was man darf oder muss, sind häufig die Unterschiede zu Erwachsenen, die Kinder wahrnehmen. Was macht den Unterschied für Ihr Kind aus?

Kleine Füße, große Füße: Gibt es noch mehr Unterschiede zwischen Kindern und Erwachsenen? Foto: https://www.istockphoto.com/de/portfolio/dcdp

Kinder machen sich so einige Gedanken über die Welt – wie alles funktioniert, wie alles zusammenhängt und auch was die Unterschiede im Leben so ausmachen. Als Erwachsener ist man oft verblüfft, welchen Blick Kinder auf die Welt haben – und auch wie sie selbst durch Kinderaugen wahrgenommen werden. Spannend wird es, wenn man sie direkt nach dem Unterschied zwischen Kindern und Erwachsenen fragt, wie eine Twitter-Userin. Nicht nur die Größe macht den Unterschied, so zumindest das sechsjährige Kind von einer Twitter-Userin:

Diese Sechsjährige hat genau gezählt:

Eine sehr liebe Beschreibung der Unterschiede kommt vom Nachwuchs eines anderen Users:

Wo sieht Ihr Kind den Unterschied?

Ist es nur die Größe – oder liegt es vor allem darin begründet, was man darf beziehungsweise nicht darf, was man kann oder auch nicht? Worauf freut sich Ihr Kind besonders, wenn es erwachsen ist? Und worum beneiden Sie Ihr Kind manchmal? (wohl, 22.7.2020)