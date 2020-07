Mit dem eigenen Kraftfahrzeug sei man flexibel und könne den Urlaub spontan planen, so 36 Prozent der Befragten. Foto: APA / dpa / Sina Schuldt

Wien – Das Auto ist in der Coronakrise das Fortbewegungsmittel der Wahl für den Urlaub: Nur acht Prozent verreisen heuer und wählen dafür nicht das Auto, hat eine Umfrage des Instituts Innofact im Auftrag der Online-Plattform Autoscout24.at in Österreich mit 500 Teilnehmern ergeben. Jeder siebente Befragte möchte auch künftig öfter per Pkw an den Ferienort gelangen. 29 Prozent fahren dieses Jahr hingegen gar nicht auf Urlaub.

36 Prozent entscheiden sich für ein eigenes Kraftfahrzeug, um flexibel zu bleiben und den Urlaub spontan planen zu können, erfuhren die Meinungsforscher von Innofact. Weitere 20 Prozent setzen lieber auf ihren Wagen bei der Anreise ins Feriendomizil, weil ihnen Fliegen im Moment zu unsicher erscheine.

Urlaub im eigenen Land sehen viele als sinnvolle Alternative in Zeiten von Corona an. "Deshalb entscheiden sich auch 20 Prozent für die Fahrt mit dem Auto in die Berge oder zum See", berichtete Autoscout24.at. (APA, 21.7.2020)