Ich verstehe den (mir unbekannten) Mann: Sollte hier der Eindruck entstehen, dass Sport im Allgemeinen und Laufen im Besonderen nur "gilt", wenn man sich die Kante gibt, über Grenzen geht, den Sport im Kopfstand ausübt oder zumindest für einen Marathon mit 5.000 Höhenmetern und hungrigen Eisbären auf der Strecke trainiert, dann stimmt etwas nicht.

Spaß an harmlosem Wahnsinn zu feiern kann und darf sein. Doch das erste Ziel, die Raison d'Être dieser Kolumne ist ein anderes: Es geht um die Freude an der Bewegung. Um das Befeuern eines positiven "MeToo"-Gedankens: Wenn der – also ich – so was kann, kann ich es auch. (Vorausgesetzt, Sie wollen es – und wenn nicht, ist es auch okay.)