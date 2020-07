Schon im Juni kündigte das Unternehmen an, Geschäftsprozesse verschlanken zu wollen. Foto: APA / Thomas Böhm

Wattens – Swarovski hat 200 Mitarbeiter an seinem Standort in Wattens gekündigt – per E-Mail. Das berichtet "ORF.at". Die Beschäftigten arbeiteten in den Bereichen Vertrieb und Markting. Eine Unternehmensstiftung steht ihnen offen. Das Land Tirol zahlt darin 200.000 Euro ein.

Der Tiroler Kristallkonzern hat einen massiven Stellenabbau bereits am 22. Juni verkündet. Neben den 200 Mitarbeitern in Wattens sollen weltweit 600 gekündigt werden. Fast alle Mitarbeiter in Wattens sind zunächst bis September in Kurzarbeit.

Geschäftsprozesse verschlanken

Als Gründe für die Kündigungen nennt das Unternehmen die Corona-Krise. Sie habe den Markt für Luxusgüter schwer getroffen. Insgesamt will sich Swarovski laut Unternehmensinformationen aber neu aufstellen. Geschäftsprozesse sollen verschlankt werden. Schon im Juni hieß es, dass das Unternehmen Marketing- und Vertrieb verschiedener Geschäftsbereiche zusammenführen will.

Kritik an den Plänen kommt von der Gewerkschaft PRO-GE. Sie nannte das Vorgehen, Kurzarbeitsgelder zu beziehen und Stellen abzubauen, im Juni "unmoralisch und unverantwortlich". Sie forderte strengere Auflagen für Arbeitgeber und Zusagen, dass bei Kurzarbeit Arbeitsplätze "nachhaltig gesichert" werden. Nun befürchtet sie weiteren Stellenabbau. (agr, 21.7.2020)