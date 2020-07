Ö1 macht diesen Sommer Lust auf Museen.

Wien – Ö1 lädt diesen Sommer in Kooperation mit dem Museumsbund Österreich zu einem radiophonen Streifzug durch die heimische Museumslandschaft. "In 50 Sendungen zu je fünf Minuten stellen wir ein ausgewähltes Objekt aus der jeweiligen Sammlung vor und gestalten ein sommerliches Puzzle der Natur-, Kultur- und Kunstgeschichte Österreichs", erklärte Ö1-Programmchef Martin Bernhofer am Dienstag.

"Es ist wichtig, dass Museen offene und lebendige Orte sind, Leuchttürme, die Orientierung in der modernen Welt geben und anhand ihrer Objekte und Sammlungen Dialoge initiieren," betonte Museumsbund-Präsident Wolfgang Muchitsch in einer Aussendung. Bis 24. September lädt Ö1 daher in der Sendung "Das Objekt der Begierde – Ein Sommer voller Museen in Ö1" (Montag bis Donnerstag um 17.25 Uhr) in ein Museum ein, dessen Team von einem besonderen Objekt erzählen wird. Die Geschichten sollen Lust auf einen Besuch in den insgesamt knapp 800 Museen Österreichs machen, in deren Depot- und Ausstellungsflächen mehr als 100 Millionen Sammlungsobjekte lagern. (APA, 21.7.2020)