Bundeskanzler Sebastian Kurz wird am Dienstag zurück aus Brüssel erwartet. Im Gepäck hat er das größte Budget- und Finanzpaket der Geschichte der Union. Foto: EPA / STEPHANIE LECOCQ / POOL

Die EU-Staats- und Regierungschefs haben es geschafft: Sie haben beim Gipfeltreffen in Brüssel das größte Budget- und Finanzpaket in der Geschichte der Europäischen Union geschnürt. Der EU-Budgetrahmen für die nächsten sechs Jahre steht damit. Doch vor allem beinhaltet der Deal auch 750 Milliarden an Finanzhilfen für die Mitgliedsstaaten, mit denen die Länder nach der Corona-Krise wieder auf die Beine kommen sollen. Woher dieses Geld kommt, wo es hinfließen soll und vor allem, was das alles für Österreich bedeutet, erklärt Thomas Mayer vom STANDARD.



Mehr zum Thema lesen Sie hier. (red, 21.7.2020)

Dieser Podcast wird unterstützt von McDrive. Die redaktionelle Verantwortung liegt beim STANDARD.