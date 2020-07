"Dance" startete am Dienstag in Berlin – Einführungspreis liegt bei 59 Euro pro Monat

Die Gründer der Berliner Musikplattform Soundcloud haben eine neue Firma: Sie vermieten jetzt E-Bikes im Abo. Der Dienst mit dem Namen Dance startete am Dienstag in Berlin, zunächst in eingeschränktem Betrieb nur auf Einladung. Der Einführungspreis liegt bei 59 Euro im Monat.

Mit dem Abo-Service wolle man Hürden für den Kauf eines E-Bikes wie den hohen Preis und das Diebstahls-Risiko umgehen, sagte Mitgründer Alexander Ljung.

Von Spotify abgehängt

Chef von Dance ist ein weiterer Soundcloud-Mitgründer, Eric Quidenus-Wahlforss. Mit an Bord ist auch Christian Springub, der den Website-Baukasten Jimdo mitgründete. Soundcloud galt lange Zeit als eines der aussichtsreichsten Berliner Start-ups, konnte jedoch nicht mit dem Erfolg des Musikstreaming-Marktführers Spotify mithalten. (APA, 21.07.2020)