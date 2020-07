Sydney – Der Bauer-Verlag stellt in Australien acht der bekanntesten Magazine des Landes ein. Grund sei der wegen der Coronakrise eingebrochene Anzeigenmarkt, erklärte der Chef von Bauer in Australien und Neuseeland, Brendan Hill, am Dienstag.

Von den insgesamt 43 Bauer-Magazinen in den beiden Ländern sind unter anderem die australischen Ausgaben der Magazine "Harper's Bazaar", "Elle", "InStyle", "Men's Health" und "Women's Health" von der Schließung betroffen.

Der deutsche Bauer-Medienkonzern hatte bereits im Mai wegen drastisch gefallener Anzeigenerlöse das Erscheinen vieler seiner Magazine in Australien und Neuseeland vorübergehend eingestellt. Der deutsche Konzern verkaufte seine Geschäfte in den beiden Ländern dann im Juli an die in Sydney ansässige private Beteiligungsgesellschaft Mercury Capital.

Weltweit hat die Coronakrise die Medienunternehmen hart getroffen. Allein in Australien wurden dutzende Redaktionen geschlossen, Hunderte Journalisten verloren ihre Arbeitsplätze. (APA/AFP, 21.7.2020)