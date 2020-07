Smartphone mit Hardware der unteren Spitzenklasse kommt ab 400 Euro in den Handel

Lange wurde es angeteasert, nun wurde es vorgestellt. Nachdem OnePlus seinen Smartphones nicht nur immer mehr Features, sondern auch einen immer höheren Preis beschert hat, probiert man nun, die selbst hinterlassene Lücke zu füllen.

Und zwar in Form des OnePlus Nord. Man versucht es nun mit unterer Highendausstattung oder – je nach bevorzugter Definition – der oberen Mittelklasse und zahmerer Preisgestaltung.

Foto: OnePlus

Das Handy bringt ein 6,44-Zoll AMOLED-Display mit, das eine Bildwiederholrate von 90 Hertz und 2048 Helligkeitsstufen beherrscht. Der Fingerabdruckscanner befindet sich darunter. Qualcomms Snapdragon 765 mitsamt integriertem 5G-Modem soll ansprechende Leistung bieten. Je nach Modell gibt es dazu entweder 8 GB an Arbeitsspeicher und 128 GB Onboardspeicher, oder 12 GB RAM und 256 GB Speicherplatz.

Die Prunkstücke finden sich, so die Botschaft des Herstellers, freilich bei den Kameras. Die Hauptkamera bringt vier Sensoren mit, darunter den erprobten IMX 586 von Sony (48 Megapixel) nebst optischer Bildstabilisierung. Hinzu kommen ein Ultraweitwinkelmodul mit 8 Megapixel sowie eine nicht näher bestimmte Makrokamera und ein Tiefensensor. Der "Nightscape"-Nachtmodus soll auch unter schlechten Lichtverhältnissen schöne Aufnahmen ermöglichen.

Foto: OnePlus

Auf der Vorderseite, geparkt in einem Bildschirmausschnitt im linken oberen Eck, ist eine duale Frontkamera verbaut (32 MP Tele, 8 MP Ultraweitwinkel). Damit können auch Videos in 4K-Auflösung mit bis zu 60 Bildern pro Sekunde aufgezeichnet werden.

Der Akku bietet eine Kapazität von 4.115 mAh. Per Schnelladefunktion (Warp Charge 30T) soll er binnen 30 Minuten auf 70 Prozent aufgeladen werden können. Was manche allerdings vermissen könnten, ist ein 3,5mm-Klinkenanschluss, den das Handy nicht mitbringt.

Foto: OnePlus

Vorinstalliert ist Oxygen OS 10.5, das auf Android 10 basiert. Neben allerlei Softwareoptimierungen und Anpassungsmöglichkeiten verspricht OnePlus auch Versionsupdates für zumindest zwei Jahre und Sicherheitspatches für drei Jahre.

Preislich bewegt sich das Handy, zumindest gemessen am aktuellen Niveau, durchaus in Flaggschiffkiller-Gewässern. 399 Euro kostet die Ausgabe mit 128/8 GB. Für die 256/12 GB-Variante werden 499 Euro verlangt. Angeboten wird es in blau und grau. Der Verkauf startet online ab 4. August.

Foto: OnePlus

Drahtlose Ohrhörer



Mit den OnePlus Buds bringt man außerdem erstmals komplett drahtlose Ohrhörer auf den Markt. Mit 13,4-mm-Treibern sollen sie ein Klanbild mit kräftigen Bässen liefern. Sie unterstützen Dolby Atmos und sollen mit guter Lärmunterdrückung glänzen.

Die Buds sind nach IPX4 zertifiziert, also gegen Spritzwasser geschützt. Das Ladecase ist schnellladefähig. Zehn Minuten aufladen soll bis zu zehn Stunden Wiedergabe ermöglichen. Eine volle Aufladung verspricht bis zu 30 Stunden Laufzeit. Sie werden in den Farben Schwarz, Weiß und Blau um 89 Euro verkauft und sind bereits ab heute (Dienstag) Abend erhältlich. (gpi, 21.07.2020)