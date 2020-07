20.15 KÄRNTEN

Heimat Österreich: Leben im Gailtal Im Unteren Gailtal, das sich entlang der italienischen Grenze von Hermagor bis nach Fürnitz schlängelt, ist die Kultur stark vom Austausch mit dem Fremden bestimmt. Eine große Bedeutung hat auch das Slowenische. Unter den Bräuchen sticht besonders der Untergailtaler Kirchtag heraus, der in Feistritz abgehalten wird. Bis 21.05, ORF 3

21.10 TIERDOKU

Giganten des Tierreichs (3/3) Bei seiner Reise nach Afrika zeigt der Biologe Patrick Aryee, was die Zukunft für die Megafauna der Erde bereithält: vom Weißen Hai, riesigen Giraffen, die in der Wüste leben, und einem der letzten gigantischen Elefanten, dem Tusker. Bis 22.05, Servus TV

21.50 DOKUMENTATION

Kinderhandel Taschendiebstahl gehört in der Pariser Metro zum Alltag. Begangen wird er häufig von rumänischen Kindern, die dazu gezwungen werden und das erbeutete Geld abliefern müssen. Ein Film über den Kampf von Polizei und Justiz mit einem Phänomen des europaweit operierenden Kinderhandels. Bis 22.50, Arte

22.05 EDELWESTERN

Die vier Söhne der Katie Elder (The Sons of Katie Elder, USA 1965, Henry Hathaway) Wo John Wayne und Dean Martin auftauchen, ist Zoff nicht weit. Als Katie Elder stirbt, kommen ihre Söhne zur Beerdigung nach Texas zurück. Plötzlich stehen sie unter Mordverdacht: Sie sollen den Sheriff erschossen haben. Bis 0.10, Servus TV

22.30 MAGAZIN

Weltjournal: Corona – die letzte Kreuzfahrt Die Corona-Pandemie hat dem boomenden Kreuzfahrt-Business beinahe über Nacht ein Ende bereitet. Seit Mitte März liegen weltweit über 300 Kreuzfahrtschiffe vor Anker. Die Reportage zeigt die letzte Fahrt der MS Amera, die von Argentinien über Uruguay mit Ziel Manaus in Brasilien unterwegs war. 568 Passagiere und 423 Crewmitglieder saßen 18 Tage ohne Landgang fest. Bis 23.05, ORF 2

23.05 REPORTAGE

Weltjournal +: MSC Seaside – Ferienstadt auf dem Wasser Die MSC Seaside ist mehr als 300 Meter lang und 70 Meter hoch. Sie bietet Platz für mehr als 5000 Passagiere und 1400 Mann Besatzung. Der Riesenkreuzer gleicht einer schwimmenden Ferienstadt mit einem Wasserpark, neun Restaurants und 20 Bars, zwei Bowlingbahnen, einem Theater und einem Casino. Bis 23.50, ORF 2

23.50 GANGSTER

Der Clou (The Sting, USA 1973, George Roy Hill) Zwei kleine Trickbetrüger legen unwissentlich den Geldkurier eines ebenso eitlen wie mächtigen Gangsterbosses herein. Die Rache für den Mord an einem der beiden ist raffiniert eingefädelt und von durchschlagendem Erfolg. Klassiker mit Paul Newman und Robert Redford in den Hauptrollen. Siebenfach Oscar-gekrönte Gaunerkomödie. Bis 1.55, ORF 2

Foto: ORF/Universal