Der Mobilfunkstandard 5G. Foto: apa

Alle drei in den Niederlanden vertretenen Mobilfunkanbieter haben bei der ersten 5G-Auktion des Landes Frequenzen zugeteilt bekommen: die heimische KPN, VodafoneZiggo und T-Mobile. Die Regierung habe insgesamt 1,23 Mrd. Euro bei der Versteigerung eingenommen, sagte Staatssekretärin Mona Keijzer in Den Haag. Die Auktion hatte am 29. Juni mit Mindestgeboten von 900 Mio. Euro begonnen.

Die Unternehmen konnten jeweils maximal 40 Prozent der Lizenzen erwerben, die für 20 Jahre gelten. KPN erklärte, man habe 5G-Lizenzen um 416 Mio. Euro ersteigert. (APA/Reuters, 21.7.2020)